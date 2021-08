Pronostici Olimpiadi Tokyo 2020: PALLAVOLO, dopo la delusione nel maschile l'ItalVolley ci riprova nel femminile in un match non scontato contro la Serbia

L'Italia di Pallavolo maschile è uscita ai quarti da favorita contro l'Argentina, ora ci prova l'Italia di volley femminile a raggiungere le semifinali in un match per nulla scontato contro la Serbia.

Vediamo analisi e pronostici olimpiadi Tokyo 2020.

Analisi, Quote e Pronostici Pallavolo Olimpiadi di Tokyo

Subito uno scontro difficile per l'Italvolley femminile nei quarti di finale alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Nonostante la Serbia sia tra le avversarie più ostiche, le azzurre partono coi favori del pronostico nello scontro in programma alle 10 di mercoledì 4 luglio. I betting analyst di 888sport.it vedono il successo di Egonu e compagne @1,65, mentre la selezione serba è in quota @2,15.

L'Italia può chiuderla senza arrivare al tiebreak, con lo 0-3 e l'1-3 come risultati più probabili, entrambi proposti @4,20. Il 2-3 in favore delle azzurre paga invece @5 volte la posta, mentre per la Serbia il 3-2 è offerto @5,20.

Per la medaglia d'oro gli Stati Uniti favoriti su tutti @2,70, seguiti dalla Cina @3,60. L'Italia per ora è terza in griglia, in quota @5,60 e leggermente avanti rispetto proprio alla Serbia, proposta @5,90.