Pronostici Olimpiadi Tokyo 2020: BEACH VOLLEY, Lupo-Nicolai @2.58 contro la coppia qatariota Tijan-Younousse

Nel Beach Volley servirà l'impresa per la coppia Lupo-Nicolai contro i quatarioti Tijan-Younousse favoriti @1.45 per la vittoria contro gli azzurri ma anche per la vittoria finale della medaglia d'oro.

Vediamo analisi e pronostici olimpiadi Tokyo 2020.

Analisi, Quote e Pronostici Beach Volley Olimpiadi di Tokyo

Percorso netto finora per la coppia del beach volley azzurro Lupo-Nicolai, che nel quarto di finale olimpico cercano l’impresa contro i qatarioti Tijan-Younousse. Secondo gli esperti di Stanleybet.it, gli azzurri partono dietro nel pronostico con una loro vittoria in quota @2,58 contro @1,45 del duo del Qatar. Un successo dell’Italia in due set vale @4,75 volte la posta, mentre la quota sale @4,96 in caso di affermazione nel tie-break.

Gli azzurri partono dietro anche nei favori per l’oro olimpico. Il primo posto nel torneo per Lupo e Nicolai si gioca @12 contro il @4,50 di Tijan-Younousse, posizionati appena dietro ai favoriti norvegesi Berntsen-Sorum in quota @3.