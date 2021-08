Pronostici Olimpiadi Tokyo 2020: PALLANUOTO, campioni del mondo contro campioni olimpici, la grande sfida Italia-Serbia vede il Settebello sfavorito @2.40

Quarti di finale col big match Italia-Serbia da non perdere. Il Settebello apre sfavorito @2.40 per la vittoria contro i Serbi. Servirà l'impresa per raggiungere le semifinali di Pallanuoto.

Vediamo analisi e pronostici olimpiadi Tokyo 2020.

Analisi, Quote e Pronostici Pallanuoto Olimpiadi di Tokyo

I campioni del mondo contro quelli olimpici, nella sfida che per il ct Sandro Campagna sarà «una battaglia fisica e psicologica». Sfida da urlo alle Olimpiadi di Tokyo per il Settebello, che domani nei quarti di finale troverà la Serbia in un grande classico della pallanuoto. Sfida bellissima sulla carta e con i bookmaker che danno un margine di vantaggio a Savic e i suoi, solo terzi nel girone B ma chiamati a difendere l'oro di Rio. Su Planetwin365 la Serbia è in vantaggio @1,93, mentre l'Italia punta sulla carica post-Ungheria e insegue @2,40, con il pareggio @6 volte la posta.

Match combattuto in vista anche nelle scommesse sull'Under/Over, dove un totale di almeno 20 gol complessivi si gioca @1,85. Chi avrà la meglio se la vedrà con la vincente di Usa-Spagna, testa a testa in questo caso totalmente sbilanciato a favore degli iberici, dati appena @1,11 contro gli statunitensi. Proprio la Spagna, insieme a Serbia e Ungheria, è nel terzetto di favorite nelle previsioni degli analisti: tutte e tre le squadre si giocano @4,00, con l'Italia subito dietro @4,50, davanti alla Croazia @11,00.