Pronostici Olimpiadi Tokyo 2020: NUOTO, Gregorio Paltrinieri favorito assoluto per l'oro nei 10 km in acque libere

Gregorio Paltrinieri ci riprova per un altra medaglia, dopo gli 800 metri. Questa volta il carpigano è il favorito assoluto per vincere la medaglia d'oro nei 10 km in acque libere.

Vediamo analisi e pronostici olimpiadi Tokyo 2020.

Analisi, Quote e Pronostici Nuoto Olimpiadi di Tokyo

Dopo il bronzo negli 800 metri in piscina, Gregorio Paltrinieri vuole confermarsi anche nel nuoto di fondo. Nonostante una condizione fisica non perfetta, l'italiano è l’uomo da battere nei 10 km. Per i betting analyst di Sisal Matchpoint un successo del campione europeo in carica si trova in quota @3,50 contro il @5 del duo Olivier-Wellbrock, rispettivamente secondo e terzo dietro all’azzurro nella gara di Budapest.

Più indietro la vittoria della coppia Rasovszky e Weertman che vale @6,50 volte la posta, mentre è remota la conquista dell’oro olimpico dell’altro azzurro in gara, Mario Sanzullo, in quota @20.