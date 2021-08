Pronostici Olimpiadi Tokyo 2020: CALCIO Femminile, la finale è Canada-Svezia. Le deluse Australia-USA si giocheranno l'oro

Siamo arrivati alle semifinali del torneo di Calcio Femminile a Tokyo 2020 quindi ci si giocano le medaglie. Le favorite Australia-USA giocheranno a sorpresa per il bronzo. La finalissima sarà tra Canada-Svezia.

Vediamo analisi e pronostici olimpiadi Tokyo 2020.

Analisi, Quote e Pronostici Calcio Olimpiadi di Tokyo

Nella notte tra giovedì e venerdì saranno Canada-Svezia a giocarsi l’oro nel calcio femminile ai Giochi Olimpici di Tokyo. A fare particolarmente rumore è la qualificazione per la finale delle canadesi che hanno eliminato nel derby nordamericano le colleghe statunitensi quattro volte campionesse del mondo. A decidere la semifinale il gol messo a segno da Fleming al 74’. La finale per l’oro sarà un rematch degli ottavi dei Mondiali 2019, poiché dall’altra parte del tabellone arriva fino in fondo la Svezia. Le scandinave hanno costretto alla finalina per il bronzo l’Australia: 1-0 il risultato finale, grazie ad una rete di Rolfoe a inizio ripresa. Di seguito il programma delle finali:

Giovedì 5 agosto ore 10:00 Australia-USA (bronzo)

Venerdì 6 agosto ore 4:00 Canada-Svezia (oro)

Per quanto riguarda Australia-USA le quote favoriscono le americane @1.72 per la vittoria nei 90 minuti. I bookmakers non credono che le statunitensi, grande favorite all'esordio, non prenderanno nemmeno una medaglia. Per la finale Svezia-Canada le svedesi sono favorite @1.80 per il successo nei 90 minuti mentre un altra sorpresa del Canada è offerta @4.80 (@3.25 il pareggio secondo GOLDBET). Attese poche reti, l'Under 2,5 è l'opzione favorita intorno @1.50 mentre per Over 2.5 si arriva quasi @2.50 volte la posta.