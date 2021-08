Pronostici Olimpiadi Tokyo 2020: CICLISMO SU PISTA, dopo il record del mondo l'Italia punta all'oro contro la Danimarca

L'Italia del Ciclismo su Pista impressiona col record del mondo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e ora il quartetto formato da Filippo Ganna, Francesco Lamon, Simone Consonni e Jonathan Milan punta all'oro anche se la Danimarca rimane la grande favorita.

Vediamo analisi e pronostici olimpiadi Tokyo 2020.

Analisi, Quote e Pronostici Ciclismo su Pista Olimpiadi di Tokyo

Record del mondo nella specialità in semifinale e vittoria, ma non basta all'Italia per essere favorita nella finale dell'inseguimento a squadre di ciclismo su pista alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il quartetto composto da Filippo Ganna, Francesco Lamon, Simone Consonni e Jonathan Milan è infatti indietro, secondo i betting analyst di SNAI, che vedono l'Italia con l'oro al collo @3,25 contro la Danimarca, sulla carta nettamente favorita, in quota @1,30 dopo il passaggio del turno contro la Gran Bretagna.

Una gara nella quale gli azzurri saranno chiamati a ribaltare i pronostici contro i danesi, specialisti assoluti della disciplina. In qualunque caso, però, sarà medaglia per la spedizione capace di issarsi tra le migliori del mondo.