Grandi sfide per le semifinali del torneo maschile di Basket alle Olimpiadi di Tokyo. La Francia, che ha eliminato l'Italia ai quarti, se la vedrà con la Slovenia di un super Doncic. Gli Stati Uniti sono favoriti contro l'Australia.

Vediamo analisi e pronostici olimpiadi Tokyo 2020.

Analisi, Quote e Pronostici Basket Olimpiadi di Tokyo

Ci aspettano due interessantissime semifinali di Basket, al torneo maschile di Tokyo 2020. La prima è USA-Australia con gli americani grandi favoriti, anche se non hanno giocato un torneo perfetto, e gli australiani non sono da sottovalutare. I Boomers hanno sempre vinto qui ai giochi olimpici, compreso l'86-83 sull'Italia. L'australia è una squadra pericolosa dal perimetro con giocatori di qualità come Patty Mills, Joe Ingles, Matisse Thybulle, Matthew Dellavedova, e Dante Exum (si è invece infortunato Aron Baynes) ma apre sfavorita con +11.5 punti di handicap e ha impressionato nel dominante 97-59 contro l'Argentina di Scola eliminata ai quarti.

Gli USA hanno battuto 95-81 la pericolosa Spagna di un Ricky Rubio incontenibile con 38 punti, ma alla fine la formazione a stelle e strisce è passata coprendo anche l'handicap (come potrebbe fare anche in questa semifinale), grazie ad un ottima prova difensiva. Occhio a Under su linea a 178,5 punti totali anche in questa sfida visto che gli australiani hanno un ottima difesa a loro volta e dovranno contenere Kevin Durant mentre Jayson Tatum, Damian Lillard e Devin Booker non sembrano precisi al tiro in questo torneo.

Molto interessante anche Francia-Slovenia, sfida ben più in equilibrio visto che gli sloveni sono sì favoriti, ma con soli -2.5 punti di handicap. Luka Doncic sta giocando un olimpiade impressionante e la Slovenia è imbattuta (+20,3 punti di margine medio), come la Francia che ci ha eliminato ai quarti, una partita in cui gli azzurri ce l'hanno comunque messa tutta e hanno fatto faticare più del previsto i transalpini guidati da Evan Fournier e Rudy Gobert.

Gobert e Doncic si sono sfidati anche nell'ultima post-season NBA, col francese miglior difensore della NBA, contro un Doncic che in quella serie segnò 28.6 punti di media dopo una regular season altrettanto positiva da 27.7 punti a sera. Saranno queste le due stelle principali ma gli sloveni possono affidarsi ad un ottimo impianto di gioco di squadra e all'esperienza di Goran Dragic. Vediamo meglio la Slovenia che potrebbe vincere coprendo anche i -2.5 punti di handicap mentre sulla linea O/U a 174,5 vi invitiamo a valutare Over.