Pronostici Olimpiadi Tokyo 2020: CALCIO, Brasile-Spagna rispettano i pronostici. Saranno le due favorite a giocarsi l'oro

Tutto secondo i piani, Spagna-Brasile, le due grandi favorite alla vigilia del torneo olimpico di Calcio maschile, si ritrovano nella finale che vale l'oro a Tokyo 2020.

Vediamo analisi e pronostici olimpiadi Tokyo 2020.

Analisi, Quote e Pronostici Calcio Olimpiadi di Tokyo

Come da pronostico della vigilia di queste Olimpiadi, la finale del torneo maschile di calcio vedrà di fronte Brasile-Spagna. Appuntamento a Yokohama sabato 7 agosto alle ore 13:30 italiane. Per il Brasile si tratta della terza finale olimpica consecutiva, dopo quelle di Londra 2012 (persa contro il Messico per 2-1) e Rio 2016 (vinta contro la Germania ai calci di rigore). Il Brasile, inoltre, è la selezione che ha fin qui disputato più partite nella competizione, oltre a quella che ne ha vinte di più (37). Seconda finale nella storia per la Spagna, che ha in bacheca due argenti: sconfitta contro il Camerun a Sydney 2000 dopo i calci di rigore e assegnazione del secondo posto ad Anversa 1920 dopo l’abbandono da parte della Cecoslovacchia in finale contro il Belgio.

Le due formazioni arrivano all’appuntamento da imbattute: il Brasile ha fin qui collezionato 4 vittorie (considerando l’ultima ai rigori) e un pareggio (0-0 con la Costa d’Avorio nel girone eliminatorio); la Spagna, invece, ha raggiunto la finale attraverso 2 pareggi e 3 vittorie, di cui le ultime due ai supplementari (Costa d’Avorio e Giappone). Le quote favoriscono i brasiliani @2.50 per la vittoria nei 90 minuti mentre il successo iberico si gioca @3.10 (Pareggio molto basso @2.87 su BET365). Attese poche reti, Under 2,5 si gioca appena @1.50 di quota massima su SISAL.

Probabili formazioni di Brasile-Spagna

BRASILE (4-2-3-1): Santos; Dani Alves, Nino, Diego Carlos, Arana; Douglas Luiz, Bruno Guimaraes; Paulinho, Claudinho, Richarlison; Antony. Ct. Jardine

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Oscar Gil, Eric Garcia, Pau Torres, Cucurella; Merino, Zubimendi, Pedri; Oyarzabal, Mir, Dani Olmo. Ct. De La Fuente

Venerdì 6 agosto, alla vigilia della finale per l’oro, Giappone-Messico si affronteranno nella finalina per il bronzo. I messicani hanno toccato l’apice alle Olimpiadi in occasione di Londra 2012, quando in finale hanno battuto il Brasile per 2-1 conquistando la medaglia d’oro. I nipponici, invece, hanno sfiorato il bronzo durante la stessa edizione dei Giochi Olimpici, cedendo nella finalina alla Corea del Sud per 2-0. Il Giappone punterà stavolta sull’aria di casa per centrare una medaglia che ha già ottenuto una volta in passato, ovvero nel 1968 a Città del Messico, battendo i padroni di casa del Messico per 2-0. Quote in equilibrio, di poco favorevoli sui padroni di casa @2.55 mentre la vittoria messicana si prende @2.75 (Pareggio @3.20). Più equilibrate anche le quote O/U con Under 2,5 che in questo caso è l'opzione sfavorita e su UNIBET si gioca @2.

Probabili formazioni di Giappone-Messico

GIAPPONE (4-2-3-1): Tani; Sakai, Yoshida, Itakura, Nakayama; Endo, Tanaka; Doan, Kubo, Hatate; Hayashi. Ct. Moriyasu

MESSICO (4-3-3): Ochoa; Lorona, Montes, Vasquez, Angulo; Esquivel, Romo, Cordova; Antuna, Martin, Vega. Ct. Lozano