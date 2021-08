Pronostici Olimpiadi Tokyo 2020: ATLETICA, Jacobs e Tortu nella staffetta maschile ma l'oro è quotato @50. Stati Uniti grandi favoriti

Parliamo ancora di Atletica Leggera che in queste Olimpiadi ci sta dando tante soddisfazioni e medaglie, anche d'oro come è stato con Marcell Jacobs nei 100 metri e che rivedremo assieme a Filippo Tortu, Eseosa Desalu e Lorenzo Patta nella staffetta maschile.

Vediamo analisi e pronostici olimpiadi Tokyo 2020.

Analisi, Quote e Pronostici Atletica Olimpiadi di Tokyo

L’impresa di Marcell Jacobs nei 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo 2020 ha emozionato l’Italia, che ora può sognare ancora. Il vincitore dell’oro nella specialità regina dei Giochi sarà di nuovo in pista per rappresentare la selezione azzurra nella staffetta 4x100 maschile, assieme a Filippo Tortu, Eseosa Desalu e Lorenzo Patta.

Per l’Italia vincere un altro oro sarebbe una vera e propria impresa, con i betting analyst di Sisal Matchpoint che danno il quartetto azzurro a quota @50. Grandi favoriti della specialità gli Stati Uniti @1,50, seguiti dalla Jamaica orfana di Usain Bolt, offerta @3. Segue la Gran Bretagna @7,50. Le semifinali sono in programma giovedì 5 agosto alle 4:40 italiane, con eventuale finale per l’Italia nel pomeriggio di venerdì.