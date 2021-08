Pronostici Olimpiadi Tokyo 2020: LOTTA LIBERA, Frank Chamizo vuole la conferma olimpica. Oro @5 di quota per l'azzurro nei 74kg

Iniziano i tornei di Lotta Libera e nella categoria 74 kg abbiamo Frank Chamizo a caccia di conferme olimpiche dopo la medaglia di Rio 2016. L'oro è un impresa complicata @5 di quota, ma la medaglia è alla portata del lottatore azzurro.

Vediamo analisi e pronostici olimpiadi Tokyo 2020.

Analisi, Quote e Pronostici Lotta Libera Olimpiadi di Tokyo

Le possibilità di medaglia italiane nella lotta libera passano tutte da Frank Chamizo tanto che il fuoriclasse azzurro è nel lotto dei favoriti nella categoria -74 kg. Il suo successo, con la conseguente medaglia d'oro per l'azzurro, si trova in quota @5 per i betting analyst di Stanleybet.it, leggermente indietro rispetto la coppia dei favoriti Daniyar Kaisanov e Zaurbek Sidakov in quota a @3,25.

Si gioca @3,50 l’americano Kyle Dake. Vale invece @12 volte la posta la vittoria olimpica del georgiano Avtandil Kentchadze, avversario di Chamizo nel primo turno, per un cammino non agevole, almeno inizialmente, per il numero uno del ranking mondiale.