Pronostici Olimpiadi Tokyo 2020: CICLISMO SU PISTA, Elia Viviani tra i favoriti nell’Omnium. La doppietta azzurra non è impossibile

Abbiamo ancora negli occhi l'oro con record nell'inseguimento a squadre maschile per il Ciclismo su Pista che continuerà con le prove individuali e col nostro Elia Viviani che si giocherà le sue chance di medaglia.

Vediamo analisi e pronostici olimpiadi Tokyo 2020.

Analisi, Quote e Pronostici Ciclismo su Pista Olimpiadi di Tokyo

Dopo l’oro nell’inseguimento a squadre maschile, l’Italia del ciclismo su pista schiera un altro asso, il portabandiera Elia Viviani, già campione a Rio 2016 nell’omnium e pronto, ora, a scrivere la storia. La doppietta olimpica dell’azzurro, infatti, non è un miraggio tanto che per i betting analyst di Olybet.it vale @7 volte la posta.

Viviani, però, dovrà giocarsela con alcuni avversari decisamente ostici: primo tra tutti il favorito d’obbligo, il francese Benjamin Thomas in quota @1,75, mentre il successo dell’olandese Jan Van Schip si gioca @4. Quota @7, come Viviani, per il britannico Matthew Walls, mentre sono più remote le possibilità di successo del tedesco Roger Kluge in quota @8,50.