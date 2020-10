Scommesse Pallavolo: 5a giornata di Superlega di volley maschile e di Serie A1 Femminile il 13-14 ottobre 2020

Mercoledì 14 ottobre 2020 si gioca la 5° giornata della Superlega, la Serie A della pallavolo maschile italiana. Il big match Trento-Modena non si giocherà mercoledì, ma sarà recuperato il 5 novembre. Si gioca anche il campionato di volley femminile.

Le sfide della 5a giornata di Superlega Pallavolo Maschile

Partita sulla carta semplice per la capolista e imbattuta Sir Safety Perugia ospita al PalaBarton la Top Volley Cisterna, reduce da quattro sconfitte consecutive (più le due nel girone di Coppa Italia). Gli umbri

Piacenza, dopo aver ceduto a Trento domenica scorsa, ospiterà la Lube Civitanova lanciatissima nei primi posti della classifica, in rincorsa su Perugia con cui è una delle due formazioni imbattute di questo torneo.

Milano ospita Ravenna dopo la vittoria a Modena, dopo lo scivolone tra le mura amiche contro Vibo Valentia. Occhio a Ravenna che arriva dalla prima vittoria e sta raccogliendo meno di quanto potrebbe (tre successi e quattro sconfitte, mai con il punteggio di 0-3).

Vibo Valentia, reduce da due vittorie consecutive a sorpresa, sfida Verona che arriva dalla sconfitta interna contro Perugia. Padova-Monza chiudono il turno e cercano la vittoria dopo aver perso lo scorso turno, entrambe in casa e rispettivamente contro Vibo e Civitanova.

Le sfide della 5a giornata di Serie A1 Pallavolo Femminile

Torna in campo anche il campionato di Serie A1 di volley femminile, con la 5a giornata, turno infrasettimanale aperto martedì 13 ottobre 2020 con Bergamo-Firenze. La Zanetti Bergamo dopo un avvio promettente ha subito tre pesantissime sconfitte consecutive. Anche le toscane vogliono mettersi alle spalle la sconfitta nel derby contro la Savino Del Bene.

Scandicci giocherà contro Casalmaggiore. Le ragazze di Massimo Barbolini si affidano a Ofelia Malinov con Magdalena Stysiak, Kimberly Drewnion e Megan Courtney e sono favorite. Busto Arsizio farà visita a Brescia. Le ragazze di Marco Fenoglio cercheranno di dare continuità all’importante successo ottenuto nell’ultimo match di campionato contro Bergamo. Sfida in equilibrio tra Chieri e Monza.

Le due sfide più interessanti sono Novara-Cuneo e Trento-Perugia. Nel primo scontro la Igor Gorgonzola deve necessariamente rimettersi in marcia dopo il pesante 3-1 subito per mano di Monza. Nella seconda sfida Trento cerca i tre punti contro le umbre per appaiare in vetta alla classifica Conegliano che riposa in questo turno infrasettimanale.