Scommesse Pallavolo: 6a giornata di Superlega di volley maschile con Trento-Perugia e di Serie A1 Femminile il 17-18 ottobre 2020

Dopo il turno infrasettimanale tornano in campo la pallavolo italiana sia maschile che femminile con la 6a giornata di Superlega e di Serie A1. Andiamo a vedere le migliori quote per gli amanti delle scommesse e del volley.

Vediamo analisi e pronostici vincenti pallavolo con quote di riferimento Snai e Betaland.

Le sfide della 6a giornata di Superlega Pallavolo Maschile

Trento-Perugia è la sfida di cartello della 6° giornata del principale campionato di volley maschile nel bel paese. Gli umbri sono ancora imbattuti (5-0) e in testa al campionato. Trento è 2-2 ma ha una partita da recuperare (contro Modena). Anche se i gioca in Trentino le quote favoriscono gli ospiti @1.65 per il 6 su 6.

Lube Civitanova-Padova. La Lube non dovrebbe avere problemi a rispondere a Perugia con la sua 6° vittoria su 6 partite visto che ospita Padova penultima (1-4). Lo vediamo anche dalle quote, Lube @1.05 o più bassa per la vittoria.

Molto interessante la sfida Milano-Verona, con Milano che è 4-1 mentre Verona è in calo dopo le ultime 2 sconfitte. I book si aspettano il 3° ko di fila visto che Verona è sfavorita @2.50 per la vittoria in questa trasferta.

Vibo Valentia-Ravenna. Momento d'oro per Vibo che arriva da 3 vittorie mentre Ravenna continua a battersi bene ma non riesce a vincere (1-4, ma anche nel turno infrasettimanale ha spaventato Milano in trasferta, portata fino al 5° set).

Modena-Piacenza. Derby emiliano con Modena reduce da 1 sconfitta, Piacenza da 2 (1-3 nelle ultime 4). Gialloblu favoriti @1.70 e vincenti in 5 degli ultimi 6 precedenti contro Piacenza.

Cisterna-Monza. Dopo 3 sconfitte Monza è tornata alla vittoria, una vittoria che Cisterna aspetta ancora (0-5 con 1 solo set vinto). I book non ci credono neanche questa volta, Cisterna si gioca quasi @3 volte la posta.

DOVE TROVO LE FREE PICK DI PALLAVOLO?

-Canale YouTube: BETITALIAWEB DAILY SHOW

-Servizio Telegram: 💎PREMIUM (contattaci per info)

Le sfide della 6a giornata di Serie A1 Pallavolo Femminile

6a giornata anche per il volley femminile dove comanda Conegliano impegnata domenica a Perugia, con le umbre che sono 1-4 mentre Conegliano ha vinto le prime 4 partite cedendo solo 1 set.

Firenze-Trentino. Trento è al 2° posto (4-1) e non deve fallire a Firenze (2-2). Le toscane sono comunque favorite @1.75. Appuntamento difficile per la 3° forza in campionato, Scandicci che gioca a Busto Arsizio con le giocatrici di casa che devono riprendersi da un avvio difficile (1-2) anche se si sono sbloccate lo scorso turno col 3-0 in Trentino.