Scommesse Pallavolo: 12a giornata di Superlega di volley maschile, torna in campo Ravenna impegnata a Piacenza. Si giocano anche 3 recuperi di Serie A1 Femminile

Nel fine settimana si gioca la 12a giornata di Superlega, il campionato di pallavolo maschile che continua tra problematiche da Covid e tante critiche. Nel fine settimana si giocano anche 3 recuperi di Serie A1 Femminile.

Le sfide del 12a giornata di Superlega Pallavolo Maschile

Continua il campionato di pallavolo maschile nonostante critiche e problemi legati al Covid. Per esempio in Piacenza-Ravenna i romagnoli tornano in campo dopo più di un mese (ultima partita il 25 ottobre, sconfitta per 3-0 contro Perugia) e si giocano sfavoritissimi @9. Il coach, Marco Bonitta, non c'è andato leggero: "Finalmente si torna a giocare, siamo l’unica squadra che ha soltanto sette partite giocate. Questa la dice lunga sulla situazione, che però finalmente si è risolta nella negatività: a oggi anche gli ultimi positivi sono risultati negativi. Non abbiamo più giocatori fermi per il Covid-19, questo non significa che li avremo tutti a disposizione per Piacenza. Incontreremo una squadra più forte di noi e che non si è mai fermata per il Covid-19. Sarà una partita doppiamente difficile".

Recentemente Ravenna, insieme ad altre società, ha chiesto il blocco delle retrocessioni. Proprio su questo aspetto l’ex CT della Nazionale femminile ha voluto insistere: “La proposta di non fare le retrocessioni è stata avanzata da diverse società. Non solo Ravenna, ma anche altri club: stiamo ragionando nei termini che il campionato è falsato. Vibo Valentia non è d’accordo. Anche Milano, Piacenza e Modena. Civitanova ha espresso una posizione intermedia, proponendo una retrocessione magari decisa a maggio. Vibo Valentia non conosce la vergogna. Gli interessi personali vengono messi sempre un po’ davanti. Io sapevo che non avremmo fatto una squadra per l’alta classifica, ma abbiamo sempre avuto un atteggiamento di coerenza. Quando abbiamo capito che il Covid-19 poteva incidere tantissimo abbiamo subito detto di bloccare le retrocessioni. Vibo Valentia è in SuperLega per una grandissimo senso di appartenenza a una società storica, di un grande imprenditore come Pippo Callipo, però c’è stato un voto all’unanimità per riportare Vibo in SuperLega senza che ne avesse diritto, al di fuori delle regole".

Vibo Valentia in settimana ha vinto a Trento, ma i dolomitici erano privi dei due palleggiatori a causa di positività al Covid-19 e avevano chiesto di posticipare la contesa, ricevendo però un no secco da parte dei calabresi che domenica sono impegnati in Vibo Valentia-Perugia. Anche Perugia ha giocato in settimana e ha battuto Milano 3-1. Gli umbri tornano in testa alla classifica con un Leon implacabile.

In settimana c'è stato anche un altro recuperi. Modena espugna Cisterna al tie-break. I Canarini sono ora al quarto posto e sono attesi in Monza-Modena con i brianzoli che hanno vinto 3 delle ultime 4 partite. Il turno sarà aperto sabato da Lube Civitanova-Verona. La Lube non dovrebbe avere problemi a vincere e lo vediamo anche dalla micro quota @1.05 contro Verona che ha perso 4 delle ultime 5 partite.

Le sfide della Serie A1 Pallavolo Femminile

La Serie A1 di Pallavolo Femminile ha invece in programma 3 recuperi del 8a giornata. Si inizia sabato alle ore 20.30 con Cuneo-Brescia. Padrone di casa favorite @1.30 anche se hanno perso 4 delle ultime 5 partite. Brescia è però ultima con un record di 1-10 che parla da solo.

Sabato si gioca anche Perugia-UYBA Busto Arsizio, sempre alle 20.30. Qui le quote sono più in bilico ma anche in questo caso le padrone di casa sono favorite sotto @1.80 in questa sfida tra 11° e 12°, con entrambe le squadre a 8 punti. Busto Arsizio ha però perso le ultime 4 partite mentre Perugia nell'ultimo turno ha vinto 3-1 contro Firenze.

Domenica abbiamo anche Chieri-Trentino con Chieri che dopo 4 vittorie ha perso a Conegliano l'ultimo turno, ma in questo recupero è favorita @1.30 contro Trentino che è scesa al 7° posto dopo 5 sconfitte consecutive.