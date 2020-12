Scommesse Pallavolo: 13a giornata di Superlega di volley maschile, prosegue la sfida a distanza tra Perugia e Civitanova. Serie A1 Femminile con 2 recuperi

Continua a singhiozzo e a suon di recuperi il campionato di pallavolo femminile di Serie A1 mentre per quanto riguarda la Superlega di volley maschile tra il 5 e 6 dicembre è in campo la 13a giornata.

Vediamo analisi e pronostici vincenti pallavolo con quote di riferimento Snai e Betaland.

Le sfide del 13a giornata di Superlega Pallavolo Maschile

La SuperLega torna in campo nel weekend per la tredicesima giornata, ovvero il 2° turno del girone di ritorno. L'esito dei recuperi disputati in settimana ha confermato il dominio di Perugia e Civitanova che hanno schiantato Modena e Cisterna e continuano nel weekend la loro sfida a distanza.

La Lube sarà impegnata al al Pala De Andrè sul campo di Ravenna, ritornata a giocare soltanto lo scorso weekend dopo un lungo stop per positività al Covid-19. La Lube guidata come sempre da Yoandy Leal e Osmany Juantorena, parte con i favori dei pronostici con micro quota @1.06.

Perugia dovrà invece replicare tra le mura amiche contro Piacenza, priva dell’infortunato Georg Grozer. Anche in questo caso Wilfredo Leon e compagni sono nettamente favoriti contro Piacenza che però è in un buon momento con 4 vittorie nelle ultime 5 partite.

Il turno sarà aperto però già venerdì dall’attesissimo derby tra Milano e Monza mentre domenica ci sarà lo scontro diretto tra Modena e Vibo Valentia con i Canarini reduci dal ko contro Perugia mentre i calabresi si stanno rendendo protagonisti di una stagione incredibile. Trento, dopo le tre vittorie in Champions League, ripartirà dalla trasferta contro Verona e punta a risalire la china anche in campionato, mentre lo scontro salvezza Padova-Cisterna completerà il programma.

Le sfide della Serie A1 Pallavolo Femminile

Sono state molte le gare rinviate a causa di positività di atlete e componente dei vari staff del campionato di Serie A1 di volley femminile e anche questo sabato si giocheranno i recuperi tra Perugia-Novara e Chieri-Bergamo rispettivamente della 10ma e 12ma giornata.

Le ragazze di Stefano Lavarini andranno a caccia di una vittoria molto importante in chiave classifica che potrebbe confermare la Igor Gorgonzola al secondo posto in solitaria alle spalle di una strepitosa Conegliano. Per le umbre la gara in programma domani alle ore 20.30 sarà fondamentale per allungare su Brescia, attualmente ultima in classifica con 8 punti, conquistando una posizione di classifica decisamente più tranquilla. Le quote sono però tutte per le ospiti @1.20 mentre un affermazione di Perugia paga fino @4.30 volte la posta.

Chieri e Bergamo scenderanno in campo alle ore 17.30 in un match che si preannuncia equilibrato e molto spettacolare. Le piemontesi attualmente occupano il 5° posto in classifica con 18 punti mentre le lombarde sono più indietro con soli 10 punti. La squadra di Daniele Turino viene da due successi consecutivi e intende risalire la china dopo un periodo abbastanza complesso sfruttando le grandi potenzialità offensive di Sara Loda e Khalia Lanier. Per quanto concerne la compagine guidata da Giulio Cesare Bregoli intende dare continuità alla vittoria contro Trento affidandosi alle sue bocche di fuoco: Elena Perinelli e Kaja Grobelna. Chieri è favorita @1.20 contro Bergamo che si gioca @4.30.