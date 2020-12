Scommesse Pallavolo: 15a giornata di Superlega di volley maschile, Trento-Piacenza il big match. Serie A1 Femminile con 4 rinvii e solo 2 partite in programma

Continua ad essere stravolto dal Covid il calendario della Serie A1 di pallavolo Femminile che ha solo 2 partite in programma nel weekend con 4 rinvii. Per la Superlega di pallavolo maschile 15a giornata col big match Trento-Piacenza.

Le sfide del 15a giornata di Superlega Pallavolo Maschile

Sono quattro le partite in programma dopo il doppio rinvio al 21 gennaio di Milano-Modena e Civitanova-Monza. La giornata inizierà con Perugia-Verona, anticipo del sabato. La Sir Safety, che già può contare su 5 lunghezze di vantaggio sulla diretta rivale per la vittoria nella regular season, Civitanova, può mettere ulteriore pressione sui marchigiani vincendo contro i veneti che però nelle ultime due partite, hanno messo in seria difficoltà Trento e hanno espugnato con un secco 3-0 il PalaDeAndrè di Ravenna, quindi niente passeggiate in vista per la capolista che, di rientro dal triangolare non proprio fortunatissimo di Champions, ha vinto la battaglia di Padova sette giorni fa in tre set. I bookmakers però non hanno dubbi, Perugia favorita @1.05.

Vibo Valentia-Padova. La Tonno Callipo dopo il trionfo di Modena ha dovuto subire uno stop forzato sette giorni fa a causa dei casi Covid riscontrati a Milano e domenica torna in campo per ospitare una Kioene Padova che invece arriva da una doppia sconfitta: accettabile e a testa alta quella di lunedì scorso con la capolista Perugia, meno comprensibile quella interna di giovedì contro la Consar Ravenna. Vibo si gioca favorita @1.10.

Infine il big match di domenica è senza dubbio Trento-Piacenza, scontro fra due delle squadre più in salute del momento. Da una parte l’Itas che, tra campionato e coppa, è arrivata a sette successi consecutivi e sembra essere tornata al livello che tutti si attendevano ad inizio stagione, dove l’obiettivo lotta per lo scudetto era dato per scontato dagli addetti ai lavori, dall’altra la Gas Sales che ha conquistato sei vittorie nelle ultime otto gare disputate agganciando il quarto posto in classifica (gli emiliani sono però la squadra che ha giocato più gare di tutti dal terzo all’ottavo posto). Si preannuncia spettacolo e anche un primo verdetto su quale squadra può puntare con decisione alla terza piazza finale. Le quote sono tutte per Trento @1.30 mentre il successo di Piacenza si gioca @3.50.

Cisterna-Ravenna. I ravennati possono mettere una seria ipoteca sulla salvezza andando a far visita al fanalino di coda Top Volley Cisterna in quello che si può definire uno spareggio salvezza anticipato. Partita da dentro o fuori per i laziali che sono a -5 rispetto ai romagnoli che, giovedì a Padova, hanno interrotto un digiuno da vittoria che durava da oltre due mesi. Gara dunque ad alta tensione: qualsiasi risultato che non sia il 3-0 o 3-1 per Cisterna alimenterebbe il sogno salvezza della squadra di Marco Bonitta e lo vediamo anche dalle quote in equilibrio con i padroni di casa leggermente favoriti @1.82 mentre Ravenna si gioca @1.92.

Le sfide della Serie A1 Pallavolo Femminile

Ben 4 rinvii per la 16a giornata di Serie A1 Femminile: Cuneo-Perugia, Firenze-Monza, Scandicci-Conegliano e anche Trentino-UYBA Busto Arsizio.

In campo rimangono solo 2 partite. Alle ore 20.30 di sabato si gioca Novara-Chieri. Novara è al 2° posto, arriva da 3 vittorie ma le ospiti sono al 5° posto e hanno vinto 4 delle ultime 5 partite. Le padrone di casa sono però nettamente favorito in quota @1.20.

Domenica alle 17.00 si gioca Casalmaggiore-Bergamo e anche qui la squadra di casa è favorita ma con quota più alta @1.65 su Bergamo @2.20. Casalmaggiore al momento è 9° con 12 punti ma ha perso 3 delle ultime 4 partite. Bergamo è dietro, 11° con 12 punti, e dopo 2 vittorie ha perso 0-3 a Chieri l'ultimo turno.