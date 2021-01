Scommesse Pallavolo: 18a giornata di Superlega di volley maschile con l'interessante Trento-Monza. Torna anche la Serie A1 Femminile col 18° turno

Tornano i campionati di pallavolo in Italia, sia la Superlega di volley maschile con la 18a giornata, sia la Serie A1 femminile, sempre con la 18a giornata.

Le sfide del 18a giornata di Superlega Pallavolo Maschile

Piacenza-Vibo Valentia, anticipo del sabato e battaglia per la quarta posizione nella regular season. La Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia che arriva dalla vittoria contro Ravenna e si è vista strappare in settimana il terzo posto da Trento. Piacenza che potrebbe ritrovare il suo uomo faro, l’opposto Grozer; partita che promette grande spettacolo, ma le quote sono per i padroni di casa @1.68.

Il match clou del fine settimana, però, è in programma domenica alle 18 tra le due squadre più in forma del momento: Trento-Monza. L'Itas Trentino ha appena agganciato il terzo posto in classifica, raggiungendo finalmente la parità di match giocati rispetto alle rivali e arriva da ben 11 successi consecutivi e la Vero Volley Monza che giovedì sera ha centrato il successo numero sette a fila e può inserirsi nella lotta per il quarto posto. i monzesi dovranno sempre fare a meno dell’opposto titolare Lagumdzija, che sarà sostituito ancora da Vlad Davyskiba che si sta comportando molto bene in questa fase di stagione. Ospiti favoriti @1.35.

Entrambe impegnate in trasferta le prime due della classe. In Ravenna-Perugia la Sir Safety Perugia, che deve fare i conti con i problemi fisici di Atanasijevic e Russo, non due qualsiasi, sarà di scena al PalaDeAndrè contro una Consar Ravenna che arriva da tre sconfitte consecutive e sta vivendo il momento più complicato della sua stagione dopo una bella prima parte di campionato. Perugia ha però una quota simbolica @1.10 per la vittoria, o anche più bassa.

In Milano-Civitanova la Lube Civitanova, invece, deve fare i conti con una sfida sulla carta più complicata, visto che andrà a far visita all’Allianz Milano, altra squadra che non ha avuto a disposizione l’opposto titolare, Patry e spera di recuperarlo per l’occasione. I marchigiani hanno vinto cinque partite sulle sei disputate finora nel girone di ritorno, mentre i milanesi sono rientrati con la sconfitta a Verona domenica scorsa dal periodo di stop forzato per via del Covid. L'impresa di Milano è quotata @6.40.

A completare la giornata c’è Cisterna-Verona. Il fanalino di coda Cisterna non vince da quasi tre mesi (unico successo il 18 ottobre in casa con Monza). La NBV Verona che si è riportata in carreggiata per entrare nella top8 in classifica grazie alle ultime due vittorie consecutive contro Vibo Valentia e Milano e il tris si gioca sotto @1.40.

Le sfide della Serie A1 Pallavolo Femminile

Torna anche il campionato italiano di volley femminile con la 18a giornata aperta sabato da Casalmaggiore-Scandicci. Ospiti favorite @2.30 per quella che sarebbe la 4° vittoria di fila in una squadra proiettata verso la top-3.

Domenica tocca a Cuneo-Novara (ospiti favorite sotto @1.10, impegnate nella corsa con Conegliano per il 1° posto) seguita da Firenze-Bergamo (toscane @1.30 contro le Bergamasche, due squadre in crisi che arrivano entrambe da 4 sconfitte consecutive); Monza-Chieri (brianzole lanciatissime al 2° posto con 9 vittorie di fila e date @1.25 per il successo contro Chieri in calo dopo 2 ko) e UYBA Busto Arsizio-Brescia (micro quota sotto @1.10 per le padroni di casa che hanno vinto 2 delle ultime 3 mentre Brescia arriva da 8 sconfitte). Posticipata Perugia-Trentino.