Scommesse Pallavolo: 20a giornata di Superlega di volley maschile, Modena ospita la capolista Perugia. La Serie A1 Femminile anticipa il 24° turno

Torna la pallavolo italiana con la 20a giornata di Superlega di volley maschile e il big match Modena-Perugia, ma anche la 24a giornata di Serie A1 Femminile per un interessante weekend di Pronostici sulla pallavolo.

Le sfide del 20a giornata di Superlega Pallavolo Maschile

Milano-Padova. Milano dopo 5 sconfitte si è ripresa col 3-2 su Modena nel recupero in settimana, Padova penultima e reduce da 7 sconfitte consecutive, oggi si gioca @6.50 per l'impresa in trasferta.

Cisterna-Lube Civitanova. a Lube sarà impegnata sul campo del fanalino di coda Cisterna (13 sconfitte i fila), il sestetto guidato da Osmany Juantorena non dovrebbe avere particolari problemi a imporsi in terra laziale e lo vediamo dalle quote @10 per la vittoria di Cisterna. La Lube è 2° e ha vinto anche il recupero in settimana contro Monza.

Vibo Valentia-Trentino. Trento incrocerà invece Vibo Valentia, i dolomitici vogliono continuare a volare, Simone Giannelli e compagni puntano a blindare il terzo posto e a continuare a inseguire la piazza d’onore, mentre i calabresi devono tenere a bada le velleità di rimonta di Monza contro cui hanno perso in settimana. Le quote premiano gli ospiti @1.35.

Modena-Perugia. Big match al PalaPanini con Wilfredo Leon e compagni che saranno chiamati a un compito difficile contro i Canarini per conservare il vantaggio in classifica generale alla vigilia dello scontro diretto con Civitanova. Le quote però vanno sugli umbri @1.30, con Modena che come detto ha giocato e perso anche il recupero in settimana.

Piacenza-Verona, le quote favoriscono i padroni di casa @1.20 impegnati nella corsa per accedere direttamente ai quarti di finale dei playoff con Monza e a chiudere c'è proprio Ravenna-Monza. I brianzoli sono attesi dalla trasferta contro Ravenna con un occhio alla sfida di Piacenza. Monza è favorita @1.20 in questa trasferta.

Le sfide della Serie A1 Pallavolo Femminile

Il 24° turno (si anticipa quella che è l'11a di ritorno del campionato di pallavolo femminile) inizia sabato con Monza-Casalmaggiore. La Saugella Monza scende in campo nel Palasport amico per affrontare il derby lombardo con una VBC E’Più Casalmaggiore da prendere con le molle. le monzesi hanno dimostrato di essere in gran forma a Novara mercoledì scorso e non vogliono fermarsi per avvicinare ulteriormente Novara (ora a 7 lunghezze ma con due partite in più).

Sabato si gioca anche Trentino-Conegliano. Sarà una Imoco Conegliano con la mente già rivolta alla Champions League quella che sarà di scena sul campo della Delta Despar Trentino che torna in campo dopo il periodo di stop imposto dal cluster di Covid che ha costretto le trentine a fermarsi. Conegliano dovrà ancora fare a meno di Sylla, alle prese con il problema alla spalla che dovrebbe avere una soluzione più veloce del previsto. Una vittoria piena (sarebbe la 19ma consecutiva in campionato) manderebbe le venete a +11 su Novara seconda in classifica e sconfitta nel recupero in settimana da Monza.

Domenica si inizia con Chieri-Scandicci, col quarto posto in palio nella sfida tra la sempre più sorprendente Fenera e la Savino del Bene Scandicci che in settimana si è ripresa il quarto posto proprio ai danni delle piemontesi vincendo il recupero di Perugia. Le due formazioni sono divise da un solo punto e hanno disputato entrambe 15 partite. Chi delle due vincerà potrebbe anche guardare con attenzione al terzo posto in classifica (Monza ha 9 punti in più ma anche due partite in più disputate finora).

Perugia-Brescia, spareggio salvezza di Perugia tra la Bartoccini Fortinfissi ultima a quota 9 punti e la Millenium Banca Valsabbina Brescia penultima con 10 punti all’attivo. Chi vince può trovare lo slancio giusto per la volata finale in chiave salvezza, una sconfitta sarà deleteria per chi la subirà.

UYBA Busto Arsizio-Bergamo. Molto interessante anche il secondo derby lombardo di giornata con una Unet E-Work Busto Arsizio in grande ripresa, reduce da quattro successi nelle ultime cinque partite disputate, che ospita domenica la Zanetti Bergamo reduce dalla bella e inattesa vittoria casalinga contro Cuneo. Si preannuncia un bello spettacolo fra due formazioni in salute.