Scommesse Volley: torna anche il campionato di pallavolo maschile con Civitanova favorita su Perugia per la Superlega

Un grande weekend di pallavolo perché dopo la Supercoppa, nel fine settimana c'è la 2a giornata del campionato di volley femminile, ma inizia anche la Serie A1 di pallavolo maschile.

Vediamo analisi e pronostici vincenti pallavolo con quote di riferimento Snai e Betaland.

Civitanova favorita per lo scudetto 2020-21 di Serie A1 di Volley Maschile

Domenica 27 settembre inizia la 1a giornata del campionato di pallavolo maschile di Serie A1 con Milano-Latina, Modena-Monza, Padova-Trentino e Ravenna-Piacenza tutte in campo alle ore 18. Non ci sono Lube Civitanova-Perugia impegnate venerdì nella finale di Supercoppa. La Lube giocherà lunedì a Verona.

Proprio la Lube Civitanova @2.50 è la favorita per la vittoria della Superlega 2020, di poco avanti su Perugia @2.75, ma c'è grande equilibrio in vetta visto che anche Trentino @3.00 può dire la sua. In doppia cifra troviamo Piacenza @15.00, Modena @20,00 e Milano @33,00. Più difficili le affermazioni di Verona e Monza entrambe @50, poi con Cisterna si sale in tripla cifra @100 davanti a Vibo @150,00 e a Padova che chiude la lavagna assieme a Ravenna @200.00.