Scommesse Pallavolo: 8a giornata di Superlega di volley maschile, Civitanova impegnata a Modena. 9a giornata Serie A1 Femminile con Trento-Novara

Nel weekend torna in campo la pallavolo in Italia con l'8° giornata di Superlega di volley maschile ma anche il 9° turno della Serie A1 Femminile. Andiamo a vedere le sfide più interessanti, le ultime notizie, le quote, le statistiche e i consigli per le scommesse.

Vediamo analisi e pronostici vincenti pallavolo con quote di riferimento Snai e Betaland.

Le sfide della 8a giornata di Superlega Pallavolo Maschile

Nel weekend andrà in scena l’ottava giornata della SuperLega di volley maschile anche se Milano-Perugia è stata rinviata a data da destinarsi a causa delle troppe positività al Covid-19 all’interno della formazione umbra. Grande interesse su Modena-Luke Civitanova. La Lube scenderà regolarmente in campo nel big-match tra seconda e quarta, con gli ospiti favoriti dai pronostici. Osmany Juantorena e compagni sono reduci da sette vittorie consecutive ma a Modena Luca Vettori e soci faranno di tutto per giocarsela

Cisterna-Trento. Grande attesa per Trento reduce dalla due giorni di qualificazione di Champions League con doppia vittoria. Passi in avanti per la squadra di Angelo Lorenzetti che era incappata in quattro sconfitte nelle ultime cinque giornate di campionato. La trasferta contro il fanalino di coda Cisterna è decisamente alla portata per la squadra che conta giocatori dl calibro di Simone Giannelli, Nimir Abdel-Aziz, Ricardo Lucarelli, Dick Kooy e Marko Podrascanin.

Le altre partite. Vibo Valentia-Monza: dopo 4 vittorie i calabresi sono scivolati in casa contro Piacenza impegnata in Piacenza-Padova domenica pomeriggio. Padova è reduce da 5 sconfitte consecutive. Ravenna-Verona. 3 sconfitte di fila per i romagnoli che continuano a battersi bene ma a raccogliere poco. Verona dopo 3 sconfitte è tornata alla vittoria contro il fanalino di coda Cisterna.

Le sfide della 9a giornata di Serie A1 Pallavolo Femminile

Anche qui c'è un rinvio, Buston Arsizio-Casalmaggiore di domenica, ma il 9° turno della Serie A1 di Pallavolo Femminile inizia sabato con Chieri-Firenze. Le ospiti arrivano da 2 sconfitte, Chieri è in forma con 3 vittorie e ha vinto anche l'ultimo precedente contro Firenze dopo 3 sconfitte negli sconti diretti.

Monza-Scandicci. Scandicci al 2° posto e dopo 3 vittorie ha perso 2-3 contro Novara. Oggi sfida Monza che in casa è una macchina perfetta da 4 vittorie su 4. Derby Brescia-Bergamo tra due squadre in affanno. Bergamo ha vinto solo 1 delle ultime 5 partite, pure peggio Brescia che ha perso 6 partite su 6 ed è ultima, con soli 3 set vinti in tutto.

Conegliano-Cuneo. La capolista Conegliano sta dominando con 7 vittorie su 7 e solo 2 set concessi finora! Cuneo è solo alla 5° partita stagionale ma ha iniziato bene (3-1) prima dello stop (non gioca dal 10 ottobre, sarà un rientro complicato). Trentino-Novara è la sfida più interessante tra 4° e 3° in classifica. Novara arriva da 3 vittorie, Trento dopo 2 vittorie ha perso 2-3 a Firenze il 18 ottobre, data dell'ultima partita delle trentine.