Scommesse Pallavolo: 9a giornata di Superlega di volley maschile, rinviata Perugia-Modena. 11a giornata Serie A1 Femminile con Conegliano-Trento

Anche nella pallavolo iniziamo dalle brutte notizie, il rinvio per covid di Perugia-Modena, il big match della 9a giornata di Superlega mentre nella Serie A1 Femminile non è da perdere Conegliano-Trento.

Le sfide della 9a giornata di Superlega Pallavolo Maschile

Il 7-8 novembre si gioca la nona giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile ma il big match Perugia-Modena e Monza-Ravenna non si giocheranno a causa delle troppe positività al Covid-19 e al momento restano in programma quattro partite, ma potrebbero esserci altri rinvii a data da destinarsi, perché a Trento e a Verona si segnalano già delle positività.

Padova-Milano: la terza in classifica contro la penultima I meneghini, trascinati da Stephen Maar e Yuki Ishikawa, sono decisamente favoriti contro i veneti di Toncek Stern e vogliono ritrovare quel successo che manca dal 18 ottobre.

Passiamo subito a domenica col testa-coda Civitanova-Cisterna dove la Lube non dovrebbe avere problemi a vincere e ad andare +5 nei confronti di Perugia (che avrà due partite giocate in meno). Cisterna è in grande difficoltà e avrà poche speranze contro Juantorena e compagni.

Trento-Vibo Valentia. Trento è reduce dalla qualificazione alla fase a gironi della Champions League e dal ritorno in successo in campionato dopo quattro inattese sconfitte su cinque incontri ma Vibo sta sorprendendo al 5° posto. Si chiuderà (salvo rinvii) con Verona-Piacenza, sfida in ottica playoff tra Matey Kaziyski e Georg Grozer.

Le sfide della 11a giornata di Serie A1 Pallavolo Femminile

Al momento una sola partita è stata rinviata, quella tra Scandicci e Chieri, nelle soste difficoltà per covid. La sfida più attesa è Conegliano-Trentino, big match di giornata fra la capolista Imoco, imbattuta fino a questo momento con due soli set concessi e Trento che prima di subire stop a ripetizione per via del Covid aveva fatto vedere cose egregie

Brescia-Perugia mette in palio punti salvezza importantissimi con i padroni di casa che hanno appena lasciato l’ultima posizione a scapito di Perugia che però cerca di rilanciarsi e saluta il debutto sulla panchina del tecnico della Nazionale azzurra Davide Mazzanti.

Novara-Firenze. L'Igor Gorgonzola, attualmente quarta, è favorita in casa contro le toscane che hanno bisogno di punti per allontanarsi dalla zona calda della classifica. Casalmaggiore-Monza è una sfida molto interessante con Monza che occupa il quarto posto e ha una bella occasione per proseguire la sua marcia nelle zone alte della graduatoria. Bergamo-Busto Arsizio. Busto Arsizio si trova in quart’ultima posizione, una sola lunghezza in più rispetto alla Zanetti Bergamo in una partita molto importante per entrambe ed equilibrata sulla carta.