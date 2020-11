Scommesse Pallavolo: 11a giornata di Superlega di volley maschile, ancora rinviata Trento-Modena, si giocano solo 3 partite. In campo anche la 12a giornata di Serie A1 Femminile

In arrivo un altro intricato weekend di Pallavolo con la Superlega di volley maschile e la Serie A1 Femminile, ma i rinvii pe covid anche questo fine settimana non mancano, compreso quello del big match Trento-Modena.

Vediamo analisi e pronostici vincenti pallavolo con quote di riferimento Snai e Betaland.

Le sfide del 11a giornata di Superlega Pallavolo Maschile

E' arrivato il 4° rinvio di Trento-Modena, il big match stregato a causa di contagi multipli accertati e altri con sintomi, con rinvio a data da destinarsi. Ed è così che abbiamo un weekend con sole 3 partite. In Monza-Perugia gli umbri tornano in campo dopo una lunga assenza. Wilfredo Leon e compagni, imbattuti in stagione, vogliono prendersi la vittoria per tornare in testa davanti a Civitanova (la Lube non giocherà nel fine settimana).

Milano-Piacenza con i padroni di casa desiderosi di rinsaldare il terzo posto in classifica, ma gli emiliani di Georg Grozer e Aaron Russell hanno i mezzi per imporsi in trasferta. A completare il quadro il sempre sentito derby veneto Padova-Verona.

Le sfide della 13a giornata di Serie A1 Pallavolo Femminile

Sabato 21 novembre si giocano 5 partite della 13a giornata, un turno che si chiuderà martedì con Conegliano-Chieri. Ma iniziamo da Trentino-Scandicci con le ospiti nettamente favorite @1.25 contro Trento che arriva da 3 sconfitte. Anche in Brescia-Monza. Anche qui ospiti favorite @1.30. Le brianzole arrivano da 4 vittorie e sono 3°, Brescia al contrario ha perso le ultime 3.

Casalmaggiore-Cuneo, qui abbiamo Casalmaggiore favorita @1.50 anche se ha perso 4 delle ultime 5. Anche Cuneo però è 1-3 nelle ultime 4 e ha sempre perso in 2 precedenti a Casalmaggiore. Perugia-Firenze. Firenze cerca la 3° vittoria di fila contro il fanalino di coda Perugia che è sfavorita @2.20. Si chiude con UYBA Busto Arsizio-Novara. Novara è 2° con un record di 8-2 e si gioca @1.40 in trasferta a Buston con le padrone di casa in difficoltà con un record di 2-6.