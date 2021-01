Scommesse Pallavolo: 17a giornata di Superlega di volley maschile. Il 2021 inizia col big match Perugia-Trentino

Torna in campo la pallavolo maschile con la 17a giornata di Superlega del campionato di volley in Italia. Si inizia con l'anticipo Padova-Civitanova di sabato ma il pezzo forte è alla domenica con Perugia-Trentino.

Vediamo analisi e pronostici vincenti pallavolo con quote di riferimento Snai e Betaland.

Le sfide del 17a giornata di Superlega Pallavolo Maschile

Padova-Civitanova, anticipo in programma alle ore 18.00 di sabato 2 gennaio, la prima partita del 2021. I ragazzi di Ferdinando De Giorgi stanno dando la caccia a Perugia, sconfitta nel big match dello scorso 23 dicembre, e punteranno al successo. Il coach dei marchigiani si affiderà, come sempre, al talento dei suoi schiacciatori Osmany Juantorena e Yoandy Leal. I padroni di casa sono reduci da una maratona di oltre 2 ore contro la Vero Volley Monza, match perso al tie-break. Jacopo Cuttini punterà sotto rete su Stern Toncek e Mattia Bottolo. I favori del pronostico sono tutti dalla parte di Civitanova (quota @1.05) che non ha mai perso dal 2011 ad oggi contro Padova.

Vibo Valentia-Ravenna. I calabresi partono decisamente favoriti per quanto fatto vedere nella seconda parte dello scorso anno. I romagnoli, però, hanno vinto tre delle ultime cinque sfide in SuperLega. Fari puntati, neanche a dirlo, su Thibault Rossard e Aboubacar. Vibo si gioca @1.10 per un altro successo.

Verona-Milano. Sin qui gli scaligeri hanno fatto la voce grossa con nove vittorie contro le cinque dei meneghini negli scontri diretti ma sono proprio i lombardi ad essere meglio posizionati in classifica con 20 punti, contro i 16 degli avversari. Radostin Stoytchev cercherà di scardinare la difesa di Milano affidandosi a Matey Kaziyski e Thomas Jaeschke mentre i lombardi punteranno sulle bocche di fuoco: Yuki Ishikawa e Timothy Maar Stephen. Verona si gioca favorita @1.45.

Il big match di domenica è senza dubbio Perugia-Trento. La capolista vuole mettersi alle spalle la sconfitta contro la Lube mentre i dolomitici sono reduci da un periodo d’oro nel quale hanno ottenuto ben nove vittorie consecutive tra campionato e Champions League. In campo alcuni tra i giocatori più forti della SuperLega. Alla batteria degli attaccanti proposta dagli umbri composta da Wilfredo Leon, Oleh Plotnytskyi, Aleksandar Atanasijevic e Sebastian Solé, Angelo Lorenzetti risponderà con la strapotenza di Nimir Abdel Aziz, Lucarelli, Marko Podrascanin e Dick Kooy. Un match a dir poco stellare che si preannuncia anche abbastanza equilibrato e molto spettacolare anche se i book hanno le idee chiare con Perugia favorita @1.60.

Chiudiamo con Monza-Cisterna, partita che sulla carta ha poco da dire. Monza in grande forma arriva da 5 vittorie e si gioca sotto @1.20 contro il fanalino di coda di Cisterna che ne ha perse 10 di fila! La pallavolo femminile di Serie A1 invece tornerà all'Epifania dal 6 gennaio.