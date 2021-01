Scommesse Pallavolo: 19a giornata di Superlega di volley maschile col big match Civitanova-Modena. Emiliani in un buon momento ma le quote sono tutte per la Lube

Fine settimana di pallavolo in Italia con le 19a giornate di Superlega di volley maschile che ha in Civitanova-Modena l'indiscusso big match.

Vediamo i Pronostici Basket con quote di riferimento Snai e Betaland.

Le sfide del 19a giornata di Superlega Pallavolo Maschile

I fari sono puntati su Civitanova-Modena. marchigiani della Lube, che hanno lasciato un punto nella trasferta di domenica scorsa a Milano, ospitano una Leo Shoes Modena reduce dalla convincente vittoria nel derby di Piacenza nel recupero di martedì sera. Si gioca sabato 16 alle 18 con diretta Rai ma per i bookmakers i giochi sono chiusi ancora prima di iniziare con la Lube favorita @1.11.

Perugia-Milano. Settimana di alti e bassi dell’Allianz Milano che domenica scorsa ha strappato un punto alla seconda della classe, Civitanova ma che giovedì sera ha ceduto nettamente alla terza forza del campionato, Trento e domenica alle 18 sarà di scena appunto sul campo di Perugia reduce dal convincente successo di Ravenna che ha posto fine ad un periodo non semplice per la prima della classe. Micro quota @1.16 anche per Perugia.

Trentino-Cisterna. L’Itas Trentino, dopo aver conquistato la decima vittoria consecutiva tra le mura amiche contro Milano nel recupero di giovedì, vuole rafforzare la sua terza posizione e magari provare anche l’assalto alla seconda (Civitanova ha tre punti in più ma una partita in meno) ospitando sabato 16 alle 17 il fanalino di coda Top Volley Cisterna che non sembra in grado di impensierire la formazione di Lorenzetti, a caccia dell’undicesimo successo a fila.

DOVE TROVO LE FREE PICK DI PALLAVOLO?

-Canale YouTube: BETITALIAWEB DAILY SHOW

-Canale Telegram BETTING MANIAC

Padova-Piacenza. Piacenza prova a rialzarsi dopo la sconfitta nel derby con Modena e ritrova i suoi titolari nella sfida in trasferta sul campo di una Kioene Padova che arriva da sei sconfitte consecutive e occupa il penultimo posto in classifica. Ospiti favoriti @1.20.

Verona-Ravenna. NBV Verona, impegnata a conquistarsi un posto al sole in zona play-off e una Consar Ravenna che arriva da quattro sconfitte consecutive (serie iniziata proprio con Verona nel recupero casalingo) ma che ha dimostrato di essere in crescita di condizione nella sfida di domenica scorsa contro Perugia.

Il turno si chiuderà martedì 19 gennaio alle 20.30 con una delle sfide più interessanti della giornata, tra la quarta e la quinta forza del campionato. Di fronte a Monza il Vero Volley che occupa la quinta piazza ed il sempre più sorprendente Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia che, con un successo, metterebbe definitivamente al sicuro uno splendido quarto posto.