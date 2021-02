Scommesse Pallavolo: gara-2 degli ottavi di finale dei playoff di SuperLega. Modena, Piacenza e Milano cercano i quarti di finale

Nel weekend andranno in scena le gara-2 degli ottavi di finale dei playoff di SuperLega. Modena, Piacenza e Milano possono chiudere i conti passando ai quarti.

Le sfide degli ottavi di finale di Superlega

In campo le sei squadre classificate tra il sesto e l’undicesimo posto in regular season. Modena, Piacenza e Milano hanno l’occasione per chiudere i conti dopo aver già vinto gara-1, ma saranno chiamate a una vittoria in trasferta per evitare la bella.

I Canarini di Modena, reduci dall’incredibile impresa contro Perugia nell’andata dei quarti di finale della Champions League, cercheranno di espugnare il Pala De Andrè di Ravenna. Missione non semplice per gli emiliani, ma Luca Vettori e compagni partiranno comunque con i favori del pronostico nel sempre sentitissimo derby, con le quote che danno Modena nettamente avanti @1.18 mentre Ravenna si gioca @4.50.

Piacenza proverà invece a espugnare il campo di Padova, ma i veneti sono molto in palla e tenteranno il tutto per tutto contro la formazione guidata dall’opposto Georg Grozer. Nonostante la trasferta le quyote sono tutte per i lupi @1.25.

Impegno complicato per i meneghini contro Verona, che in gara-1 aveva impensierito l’Allianz: per Matteo Piano e compagni non sarà facile ottenere lo scalpo di Kaziyski e compagni. Milano è offerta @1,73 per la vittoria a Verona, con i padroni di casa che salgono @2.10 nella sfida più equilibrata del fine settimana.

Ricordiamo anche gli accoppiamenti per i quarti di finale: la vincente di Modena-Ravenna contro Civitanova, la vincente di Milano-Verona contro Perugia, la vincente di Piacenza-Padova contro Trento, mentre l’altro quarto di finale già definito è Monza-Vibo Valentia.