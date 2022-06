Quote Volley Nations League 2022. In questi giorni si sta giocando la Nations League di Calcio ma al via dal 7 giugno c’è anche quella di Pallavolo, con l’Italia che inizierà il suo cammino contro la temibile Francia su cui è sfavorita nella notte tra mercoledì 8 e giovedì 9 giugno.

Quote Volley Nations League 2022: struttura e calendario della competizione

Il 7 giugno inizia la Nations League 2022 di Pallavolo maschile, il torneo di volley al quale partecipano le 16 migliori nazionali al mondo. Il torneo si chiuderà il 24 luglio con la grande finale a Bologna. Si tratta della quarta edizione del torneo: le prime due, le cui finali sono state disputate in Francia e Stati Uniti, hanno visto come vincitrice la Russia, mentre in quella dello scorso anno, con la finale disputata a Rimini, ha trionfato il Brasile contro la Polonia.

La Volley Nations League è organizzata in 2 pool da 8 squadre, che si affronteranno in 3 week itineranti. L’Italia si trova nella pool 1 insieme a Canada, Polonia, Francia, Serbia, Argentina, Germania e Bulgaria. La prima settimana si giocherà a Ottawa, in Canada, mentre la seconda è in programma a Quezon City (Filippine) e infine il trasferimento a Danzica, in Polonia, prima delle Final Eight di Bologna. Nello specifico, i quarti di finale sono previsti per il 20 e il 21 luglio nel capoluogo emiliano, mentre con le semifinali l’appuntamento è per il 23 luglio. Finale il giorno successivo.

Nations League 2022: il calendario dell’Italia

Week 1, Ottawa

9 giugno: Francia-Italia, ore 01.30

10 giugno: Polonia-Italia, ore 01.30

12 giugno: Canada-Italia, ore 01.00

12 giugno: Argentina-Italia, ore 20.00

Week 2, Quezon City

22 giugno: Germania-Italia, ore 13.00

24 giugno: Giappone-Italia, ore 13.00

25 giugno: Italia-Slovenia, ore 13.00

26 giugno: Italia-Cina, ore 13.00

Week 3, Danzica

5 luglio: Bulgaria-Italia, ore 17.00

7 luglio: Italia-Iran, ore 14.00

8 luglio: Italia-Serbia, ore 20.00

10 luglio: Italia-Olanda, ore 17.00

Quarti di finale

20-21 luglio

Semifinali

23 luglio

Finali

24 luglio

Quote Volley Nations League 2022: l’Italia inizia contro la Francia

Vediamo le scelte di coach Ferdinando “Fefè” De Giorgi sui 25 convocati della nazionale italiana di pallavolo maschile. Tra i palleggiatori ci sono Marco Falaschi, Paolo Porro, Riccardo Sbertoli e Simone Giannelli; tra gli opposti Giulio Pinali, Ivan Zaytsev (che rientra dopo l’infortunio), Tommaso Stefani e Yuri Romano; i liberi sono Alessandro Piccinelli, Fabio Balaso e Leonardo Scanferla, mentre i centrali Fabio Ricci, Gianluca Galassi, Leandro Mosca, Lorenzo Cortesia, Marco Vitelli, Roberto Russo e Simone Anzani; gli schiacciatori convocati, infine, sono Alessandro Michieletto, Daniele Lavia, Davide Gardini, Fabrizio Gironi, Francesco Recine, Mattia Bottolo e Oreste Cavuto.

Gli azzurri debuttano nella notte di mercoledì contro la Francia di coach Andrea Giani. Gli azzurri se la dovranno vedere subito con la campione Olimpica in carica e infatti le quote favoriscono nettamente i transalpini con la vittoria dell’Italia che si gioca sopra @4 volte la posta!

Nonostante ciò, la vittoria dell’Europeo, ottenuta a settembre scorso, ha dato una consapevolezza maggiore nei propri mezzi agli uomini di De Giorgi, che hanno tutte le carte in regola per migliorare l’ottavo posto nella Nations League (il miglior risultato delle tre precedenti edizioni per gli azzurri).

L’ultimo precedente tra le due selezioni risale alla Nations League dello scorso anno, che si concluse con la vittoria dell’Italia per 3-2 dopo ben 3 sconfitte di fila contro i transalpini.

Nella notte tra giovedì e venerdì si passa alla sfida con la Polonia, che ha battuto gli azzurri nelle ultime 4 gare, l’ultima in tre set ai Giochi Olimpici di Tokyo. Canada-Italia, invece, andrà in scena nella notte tra venerdì e sabato: i nordamericani sembrano più alla portata degli uomini di De Giorgi, già battuti nelle ultime due gare ufficiali, compresa quella vinta per 3-2 alle Olimpiadi.

L’ultima gara della prima week, infine, si giocherà sempre sabato, a 19 ore di distanza dalla sfida col Canada, contro l’Argentina: nell’ultimo incrocio, i sudamericani hanno battuto gli azzurri a Tokyo, dopo che l’Italia aveva vinto i quattro precedenti.

