Volley Nations League Week 2, si torna in campo con la competizione delle nazionali di pallavolo maschile e la week 2 che vedrà l’Italia impegnata nelle sfide contro Germania, Giappone, Slovenia e Cina. Nel volley femminile solo gli USA davanti alle azzurre nelle lavagne delle quote antepost.

Volley Nations League Week 2: risultati della prima settimana

Dopo la sconfitta all’esordio per 3-0 contro la Francia campionessa olimpica in carica, l’Italia maschile di volley ha ottenuto tre successi di fila in Nations League, chiudendo così la week 1 al 5° posto in classifica con 9 punti.

Francia-Italia: 3-0 (25-22, 26-24, 25-19)

Polonia-Italia: 1-3 (25-21, 23-25, 20-25, 20-25)

Canada-Italia: 0-3 (21-25, 18-25, 19-25)

Argentina-Italia: 1-3 (25-20 25-21 16-25 30-28)

Di seguito la classifica provvisoria dopo la prima week:

USA 4 vittorie (11 pt)

Giappone 3 (10)

Francia 3 (9)

Polonia 3 (9)

Italia 3 (9)

Germania 3 (7)

Olanda 2 (6)

Brasile 2 (6)

Serbia 2 (6)

Slovenia 2 (6)

Iran 2 (6)

Argentina 1 (4)

Cina 1 (3)

Canada 1 (2)

Bulgaria 0 (2)

Australia 0 (0)

Volley Nations League Week 2: le partite dell’Italia

La week 2 di Nations League prenderà il via martedì 21 giugno a Quezon City, nelle Filippine, ma l’Italia sarà in campo solo a partire da domani. Il primo impegno vedrà De Giorgi e i suoi affrontare la Germania alle ore 13:00 italiane. La comitiva azzurra è sbarcata nelle Filippine domenica 19 giugno e, dopo aver effettuato i test antigenici rapidi (tutti negativi), ha svolto subito la prima seduta pesi a Quezon City e nella serata ha preso confidenza con lo Smart Araneta Coliseum, ovvero l’impianto da 16.500 posti che ospiterà la pool 3 della seconda week di Nations League maschile 2022.

La Germania, prima avversaria degli azzurri, attualmente è sesta in classifica con 7 punti, con lo stesso numero di vittorie dell’Italia (3), ma con meno set vinti, ovviamente. I precedenti più recenti sono dalla parte degli azzurri, che hanno vinto gli ultimi 4 incontri dopo una serie di ben 6 sconfitte consecutive contro i tedeschi. L’ultimo precedente è il 3-0 rifilato alla Germania ai quarti di finale degli Europei disputati nel 2021.

Dopo la Germania, l’Italia affronterà un avversario più ostico, ovvero il Giappone attualmente secondo in classifica. Appuntamento venerdì 24 luglio sempre alle ore 13:00, contro una selezione che però la nazionale italiana ha già battuto agli ultimi Giochi con il punteggio di 3-1. Nel conteggio degli ultimi 10 precedenti, il bilancio è a favore dell’Italia con 7 vittorie.

Il giorno successivo, invece, andrà in scena Italia-Slovenia, una sfida che sulla carta dovrebbe far partire l’Italia favorita, anche se il bilancio dei precedenti è in perfetta parità con 4 successi a testa. Infine, la week 2 si concluderà domenica 26 giugno con la sfida Italia-Cina: contro gli asiatici, attualmente solo 3 punti in classifica, la nazionale italiana vanta una striscia di 11 vittorie consecutive, con l’ultima sconfitta che risale addirittura al 2009, durante i preliminari di World League.

Nations League maschile, il calendario della week 2 per l’Italia

Germania-Italia: 22 giugno 2022 ore 13.00

Giappone-Italia: 24 giugno 2022 ore 13.00

Italia-Slovenia: 25 giugno 2022 ore 13.00

Italia-Cina: 26 giugno 2022 ore 13.00

I convocati della nazionale azzurra

Di seguito, i giocatori che coach De Giorgi avrà a disposizione per le 4 partite della week 2 di Nations League.

Palleggiatori: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli.

Schiacciatori: Mattia Bottolo, Oreste Cavuto, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto.

Centrali: Simone Anzani, Gianluca Galassi, Leandro Mosca, Fabio Ricci.

Opposti: Giulio Pinali, Yuri Romanò.

Liberi: Fabio Balaso, Alessandro Piccinelli.

Nations League femminile: solo gli USA davanti all'Italia

