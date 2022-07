Pronostici Volley Nations League 2022, torna in campo l’Italia che regola 3-0 la Bulgaria e ora tocca ad Iran, Serbia e Olanda, le sfide in programma nei prossimi giorni.

Pronostici Volley Nations League 2022: sontuoso 3-0 dell’Italia sulla Bulgaria

L’Italvolley centra il 3° successo consecutivo nella Volleyball Nations League maschile 2022, trascinata da un perfetto Simone Giannelli, nel 3-0 (25-15; 25-20; 25-23) sulla Bulgaria. Gli azzurri hanno incominciato nel miglior modo possibile la terza settimana di gioco, l’ultima della fase preliminare.

I ragazzi del CT Fefé De Giorgi, tornato in panchina dopo aver saltato la trasferta nelle Filippine per recuperare dalla positività al Covid-19, hanno infilato la settima affermazione nel torneo internazionale itinerante (la terza consecutiva) e sono provvisoriamente saliti al primo posto in classifica generale (in attesa delle risposte di Francia e Polonia).

Pronostici Volley Nations League 2022: il programma delle prossime sfide

Gli azzurri sono qualificati di diritto alla fase finale, ma sarà importante arrivarci col massimo bottino di punti possibile e ora arrivano alle tre sfide decisamente alla portata per l’Italia. Al momento infatti Paesi Bassi, Iran e Serbia occupano rispettivamente settima, ottava e nona posizione in graduatoria. Saranno dunque estremamente motivate a cercare punti e prestazioni convincenti.

Giovedì 7 luglio:

Ore 14:00 Italia – Iran

Venerdì 8 luglio:

Ore 20:00 Italia – Serbia

Domenica 10 luglio:

Ore 17:00 Italia – Paesi Bassi

Nations League Femmninile, Italia dietro agli USA

Vediamo gli aggiornamenti per la vittoria finale della Nations League Femminile dove sono il Team degli Stati Uniti rimane davanti alle azzurre tra le favorite, con l’Italia che si gioca @4 mentre gli USA sono offerti @2.50.

Ci sono anche i mondiali di pallavolo maschile 2022 che si disputeranno in Polonia e Slovenia dal 26 agosto all’11 settembre. Le 24 squadre partecipanti sono state suddivise in quattro gironi. le prime due classificate di ogni raggruppamento e le migliori quattro terze si qualificheranno agli ottavi di finale.

La fase a gironi è in programma dal 26 al 31 agosto in due città: Katowice (Polonia) e Lubiana (Slovenia). Gli ottavi di finale si giocheranno dal 3 al 6 settembre a Gliwice (Polonia) e Lubiana (Slovenia); i quarti di finali nelle stesse sedi il 7 e l’8 settembre. Le semifinali e finali si giocheranno a Katowice (Polonia) il 10 settembre e l’11 settembre.

L’Italia, campione d’Europa, giocherà la fase a gironi a Lubiana (Slovenia), dove affronteranno Canada, Turchia e Cina con esordio azzurro il 27 agosto contro il Canada.

GIRONI MONDIALI VOLLEY 2022

A (a Katowice, Polonia): Ucraina, Serbia, Tunisia, Portorico

B (a Lubiana, Slovenia): Brasile, Giappone, Cuba, Qatar

C (a Katowice, Polonia): Polonia, USA, Messico, Bulgaria

D (a Lubiana, Slovenia): Francia, Slovenia, Germania, Camerun

E (a Lubiana, Slovenia): Italia, Canada, Turchia, Cina

F (a Lubiana, Slovenia): Argentina, Iran, Olanda, Egitto

Ti piacciono le scommesse sul Calcio e Tennis? Entra nel canale Telegram gratuito del PRESIDENTE per le migliori bombe e le quote più alte di valore.