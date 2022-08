Pronostici Mondiali Volley Maschile 2022. La guida completa con date, quote, programma e consigli per le scommesse sull’appuntamento mondiale della pallavolo. Gli azzurri scendono in campo dal 27 agosto.

Pronostici Mondiali Volley Maschile 2022: le favorite e il programma degli azzurri

Venerdì 26 agosto prende il via il Campionato del Mondo di volley maschile. I Paesi ospitanti sono Slovenia e Polonia. La finale si giocherà domenica 11 settembre presso la Spodek Arena di Katowice.

Tra i favoriti ci sono proprio i padroni di casa della Polonia, campioni in carica, che si sono aggiudicati le ultime due edizioni. Attenzione anche alla Francia, che viene dalla vittoria dei Giochi Olimpici e della Nations League, ma anche al Brasile che, dopo tre successi di fila, viene da due finali perse.

Proverà a giocarsi le sue chance anche la nazionale italiana di Fefé De Giorgi, che si presenta ai nastri di partenza sostanzialmente con gli effettivi che hanno vinto gli ultimi Europei. Gli azzurri sono stati inseriti nella Pool E assieme a Canada, Turchia e Cina. Il debutto è in programma il 27 agosto alle 21:15 contro il Canada a Lubiana.

Il programma prevede poi la sfida contro la Turchia lunedì 29 agosto alle 21:15, mentre la chiusura della prima fase avverrà contro la Cina, mercoledì 31 agosto.

Pronostici Mondiali Volley Maschile 2022: Italvolley, i convocati di De Giorgi

L’Italia, dopo il ritiro di Milano presso il centro Pavesi, è partita oggi alla volta della Slovenia, dove continuerà ad allenarsi in vista del debutto. Il CT Fefé De Giorgi ha fatto le sue scelte dopo il triangolare risputato a Cuneo, durante il quale la nazionale italiana ha perso contro gli USA e battuto il Giappone. Già nota da tempo l’esclusione dello “zar” Ivan Zaytsev, mentre l’ultimo taglio ha riguardato il libero di riserva, per il quale è stato selezionato Leonardo Scanferla.

Confermata l’ossatura della squadra che ha vinto gli Europei, dicevamo, con Simone Giannelli capitano, l’opposto Yuri Romanò sarà titolare con Giulio Pinali pronto a subentrare. Gli schiacciatori cardine saranno Daniele Lavia e Alessandro Michieletto, mentre Mattia Bottolo e Francesco Recine le alternative. I centrali titolari saranno Simone Anzani e Gianluca Galassi, supportati da Leandro Mosca e Roberto Russo. Libero di riferimento Fabio Balaso. Di seguito l’elenco completo dei convocati.

PALLEGGIATORI: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli

OPPOSTI: Giulio Pinali, Yuri Romanò

SCHIACCIATORI: Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Francesco Recine

CENTRALI: Simone Anzani, Gianluca Galassi, Leandro Mosca, Roberto Russo

LIBERI: Fabio Balaso, Leonardo Scanferla

Pronostici Mondiali Volley Maschile 2022: gironi e calendario completo

Mondiali Volley 2022: i gironi

A (a Katowice, Polonia): Ucraina, Serbia, Tunisia, Portorico

B (a Lubiana, Slovenia): Brasile, Giappone, Cuba, Qatar

C (a Katowice, Polonia): Polonia, USA, Messico, Bulgaria

D (a Lubiana, Slovenia): Francia, Slovenia, Germania, Camerun

E (a Lubiana, Slovenia): Italia, Canada, Turchia, Cina

Mondiale Volley maschile 2022: il calendario

Le fasi finali:

Da sabato 3 settembre a martedì 6 settembre

Ottavi di finale (programma da definire)

Mercoledì 7 settembre e giovedì 8 settembre

Quarti di finale (programma da definire)

Sabato 10 settembre

Semifinali (programma da definire)

Domenica 11 settembre

Finale 3°/4°posto

Finale 1°/2° posto

Tutte le quote sui mondiali di Pallavolo Maschile

