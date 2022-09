Pronostici Ottavi Mondiali Volley Maschile 2022. Inizia la fase ad eliminazione diretta dei mondiali di pallavolo maschile. Italia-Cuba, la sfida che aspetta l’ItalVolley di Fefè De Giorgi.

Pronostici Ottavi Mondiali Volley Maschile 2022: la situazione degli azzurri

Gli azzurri dominano il Gruppo E dei Mondiali di Volley con 3 successi e 9 punti (9 set vinti e 0 persi). La particolare formula del torneo, però, nonostante l’Italia vanti la migliore posizione in classifica tra tutte e 24 le partecipanti, consente a Polonia (prima nella Pool C) e Slovenia (seconda nella Pool D alle spalle della Francia) di entrare nel tabellone della fase ad eliminazione diretta come teste di serie numero uno e due.

I campioni del mondo in carica della Polonia se la vedranno contro la Tunisia, mentre la Slovenia trova la Germania. Per l’Italia, scalata al terzo posto nella classifica combinata, c’è la mina vagante Cuba e in caso di vittoria ai quarti ci sarà la vincente tra Francia e Giappone. In pratica, agli azzurri sarebbe bastato lasciare un set ai cinesi per pescare l’Argentina e una parte di tabellone meno insidiosa.

Pronostici Ottavi Mondiali Volley Maschile 2022: le sfide in programma

Di seguito il programma degli ottavi di finale che si giocheranno dal 3 al 6 settembre, con l’ordine delle sfide che rispecchia anche i successivi accoppiamenti ai quarti: la vincente di gara 1 (Polonia-Tunisia), affronterà la vincente di gara 2 (USA-Turchia), la vincente di gara 3 quella di gara 4 così di seguito.

1 Polonia (1) – Tunisia (16)

2 Stati Uniti (8) – Turchia (9)

3 Serbia (4) – Argentina (13)

4 Brasile (5) – Iran (12)

5 Slovenia (2) – Germania (15)

6 Paesi Bassi (7) – Ucraina (10)

7 Italia (3) – Cuba (14)

8 Francia (6) – Giappone (11)

