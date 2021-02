Pronostici Rugby: al via il 6 Nazioni, Inghilterra favorita. Debutto a quota @12 per l'Italia contro la Francia

Nel fine settimana del 6 e 7 febbraio 2021 inizia il 6 Nazioni di Rugby che anche quest'anno vedono l'Italia come possibile cucchiaio di legno. L'Ital Rugby debutta in casa, da sfavorita @12 contro la Francia.

Vediamo analisi e Pronostici Vincenti Rugby.

Inizia il 6 Nazioni, l'Italia debutta contro la Francia. Inghilterra favorita per la vittoria finale

Con la sfida Italia-Francia, in programma sabato 6 febbraio alle 15:15, comincia l'avventura azzurra al Sei Nazioni 2021 di Rugby. Subito una partita durissima per la nazionale di Franco Smith, che se la dovrà vedere contro una delle favorite per la vittoria del torneo. Sulla lavagna scommesse antepost di Betaland la Francia di Fabien Galthié è seconda dietro solo all'Inghilterra: i transalpini si giocano campioni a quota @3,35, mentre per gli inglesi la quota per il titolo è di @2,20. Più staccate l'Irlanda @5,00, il Galles @13, la Scozia @20 e ovviamente l'Italia, decisa ad evitare il cucchiaio di legno e proposta campione @750 volte la posta scommessa.

Gli azzurri proveranno all'Olimpico di Roma a sfidare i pronostici della vigilia. Su Betaland il segno «1» di Italia - Francia è proposto a quota @12, contro il successo dei francesi @1,03. Situazione simile in Inghilterra - Scozia. I Bianchi di Eddie Jones, campioni in carica, sono proposti vincenti all'esordio a quota @1,09, contro il «2» a quota @7,00. Tutto più in bilico in vista della sfida di domenica Galles - Irlanda: «1» @2,35 e «2» @1,63.

Vediamo anche tutte le quote antepost di Snai per l'attesa competizione di rugby del vecchio continente:

Vincente Sei Nazioni 2021

Inghilterra 2,00

Francia 3,50

Irlanda 4,50

Galles 15

Scozia 22

Italia 750

Sei Nazioni 2021 Triple Crown

Nessuna Squadra 1,90

Inghilterra 2,20

Irlanda 10

Galles 25

Scozia 35

Sei Nazioni 2021 Grand Slam

Nessuna Squadra 1,85

Inghilterra 3,00

Francia 6,50

Irlanda 12

Galles 50

Scozia 100

Italia 1.000