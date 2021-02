Pronostici Rugby Sei Nazioni: impresa impossibile per l'Italia in quota @90 nel tempio di Twickenham contro l'Inghilterra

L'Italia ha perso malamente contro la Francia all'esordio in casa, e le cose potrebbero peggiorare nel tempio di Twickenham contro la grande favorita, l'Inghilterra, che ha fallito alla prima contro la Scozia, e sarà inferocita per recuperare subito.

Vediamo analisi e Pronostici Vincenti Rugby.

Rugby Sei Nazioni: impresa impossibile per l'ItalRugby a Twickenham

Sabato a Twickenham l’Italia di Franco Smith affronterà l’Inghilterra, uscita ferita dalla sconfitta di sabato scorso contro la Scozia. Quella di Londra sarà la ventottesima sfida tra l’Italia del rugby e i Maestri e i precedenti parlano di 27 vittorie per gli inglesi. Nei precedenti l’Italia ha segnato 324 punti (con 32 mete) subendone 1092 (con 135 mete) dal 1991 a oggi. E il rischio è che il record continui ancora domani.

Nonostante entrambe le squadre siano state sconfitte all’esordio, il livello tecnico dei britannici è tale che la giovane Italia non appare avere le armi per poter realisticamente sperare nel colpaccio. Eddie Jones, il ct inglese, è uscito furioso dagli spogliatoi dopo il ko con la Scozia e i suoi giocatori sanno che non possono permettersi un’altra prestazione mediocre. Con l’Italia l’obiettivo non sarà solo vincere, ma soprattutto convincere e dare un segnale alle avversarie che i britannici sono ancora in corsa per confermare il titolo conquistato l’anno scorso.

Per provare a contrastare il dominio inglese, dunque, l’Italia dovrà mettere in scena una prestazione decisamente migliore di quella vista con la Francia. In primo luogo in difesa, dove il 75% dei placcaggi riusciti è una percentuale inaccettabile a livello internazionale, ma soprattutto gli azzurri si sono fatti trovare troppo spesso fuori posizione, messi in campo male, lasciando spazi infiniti per i francesi che, oggettivamente, avrebbero potuto segnare ben più dei 50 punti messi a referto.

I book sono decisamente schierati con gli Inglesi praticamente fuori quota per la vittoria testa a testa, e dati con -38.5 punti di handicap! Pensate che la vittoria dell'Italia si gioca @90 volte la posta su Snai.

Le altre partite in programma sono: Scozia-Galles, sempre al sabato (scozzesi favoriti @1.50) e Irlanda-Francia alla domenica con i galletti che dopo il +40 rifilato all'Italia sono favoriti @1.57 anche in Irlanda.