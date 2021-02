Pronostici Rugby Sei Nazioni: l'Italia si gioca @10 di quota contro l'Irlanda

L'ultimo successo contro l'Irlanda risale al 2013, quando all'Olimpico gli azzurri conclusero il miglior Sei Nazioni di sempre. Stavolta il miracolo dell'Italrugby a Roma si gioca @10 volte la posta.

Vediamo analisi e Pronostici Vincenti Rugby.

Rugby Sei Nazioni: Quota @10 per l'ItalRugby contro l'Irlanda

Sabato 27 febbraio va in scena la sfida tra le due squadre ancora a secco di vittorie nel Sei Nazioni di rugby. Il percorso dell'Italia, ricorda Betaland, è stato come da pronostico molto complesso, con due sconfitte nei primi due round contro Francia e Inghilterra, ma anche l'Irlanda ha compromesso il suo torneo perdendo contro il Galles e contro la Francia. C'è da rialzare la testa e il ct azzurro Franco Smith è intenzionato a dare fiducia al XV titolare schierato contro l'Inghilterra. Sarà dura per gli azzurri che sulla lavagna scommesse di Betaland sono proposti vincenti a quota @10, mentre l'Irlanda dovrebbe sbloccarsi vista la quota di @1,03 per il successo.

C'è maggiore equilibrio nella sfida tra Galles e Inghilterra, con i padroni di casa @3,15 e gli inglesi costretti a vincere per un «2» @1,38. Intanto sulla lavagna delle quote antepost i quotisti di Betaland danno la Francia davanti a tutti per il titolo @1,65. Il vantaggio è già ottimo rispetto all'Inghilterra, battuta dalla Scozia e bancata campiona @3,50. Il Galles è a punteggio pieno ma si gioca @7,00. Quote da outsider per Scozia @12, Irlanda @100 e Italia @750.