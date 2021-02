Pronostici Sci Mondiali Cortina: Lara Gut domina le quote del Super G femminile. Nel maschile la sorpresa Christof Innerhofer si gioca @12

Martedì 9 febbraio 2021, nella mitica cornice di Cortina, ci sono i mondiali di Sci Alpino con i Super G maschile e femminile. Vediamo statistiche e quote più interessanti.

Sci Mondiali Cortina: Lara Gut favorita nel Super G femminile, Vincent Kriechmayr nel maschile

Super-G maschile a forte impronta austriaca ai Mondiali di Cortina. Per la gara in programma domani i betting analyst annunciano una corsa a due per il titolo iridato: Vincent Kriechmayr, vincitore a Kitzbuehel e Garmisch, è in prima fila @2,75 sul tabellone Stanleybet.it, inseguito dal connazionale Matthias Mayer, secondo proprio dietro Kriechmayr nell'ultimo appuntamento pre-mondiale. La rivincita vale @4,00 volte la posta, mentre a fare da terzo incomodo sarà ancora una volta lo svizzero Marco Odermatt @7,00. Dominik Paris difenderà il titolo iridato di due anni fa, anche se l'azzurro, tornato da poco dopo l'infortunio al crociato, parte lontano a quota @15,00. Prima di lui gli analisti piazzano Christof Innerhofer, fin qui il migliore della specialità: per lui l'offerta scende @12,00, alla pari con lo svizzero Mauro Caviezel.

Quattro successi in cinque gare e un oro che sembra scontato. Lara Gut-Behrami domina le previsioni dei betting analyst per il Super G mondiale in programma domani a Cortina, meteo permettendo. La ticinese vola sul tabellone Snai, dove il successo è offerto appena @1,85. Eloquente il vantaggio sulle avversarie, a partire dalla campionessa uscente Mikaela Shiffrin, seconda ma solo a quota @10,00. L'Italia schiererà Marta Bassino, Elena Curtoni, Francesca Marsaglia e Federica Brignone, ed è proprio quest'ultima ad avere le migliori chance secondo i quotisti: il colpo a sorpresa è @12,00, alla pari con la campionessa olimpica Ester Ledecka e la svizzera Corinne Suter, ma nelle scommesse sul podio la quota cala drasticamente @3,75. In salita invece il cammino delle altre azzurre verso il piazzamento nella top 3: la Bassino è @6,50, per Curtoni e Marsaglia si sale @10,00.