Pronostici Sci Mondiali Cortina: Dominik Paris favorito per la discesa libera di domenica 14 febbraio 2021

Continuano i Mondiali di Sci a Cortina. Sfumata la prima medaglia azzurra per un pelo nel SuperG, si guarda già a domenica con Dominik Paris favorito per la discesa libera maschile.

Vediamo analisi e Pronostici Vincenti Sport Invernali.

Sci Mondiali Cortina: Dominik Paris davanti a Feuz e Mayer nella discesa libera

La prima medaglia azzurra è sfumata per poco, ma le buone sensazioni di Dominik Paris al termine del SuperG di Cortina fanno ben sperare i bookmaker in vista della discesa libera di domenica. Per la prova mondiale sulla Vertigine l'altoatesino è favorito nelle previsioni dei betting analyst, anche se dovrà battersi con almeno due avversari insidiosi: Paris apre il tabellone Snai @3,50, seguito a stretto giro dallo svizzero Beat Feuz @4.50, in gran forma dopo la doppietta a Kitzbühel.

Va all'attacco anche l'austriaco Matthias Mayer @5.50, mentre si sale @7,50 per la doppietta di Vincent Kriechmayr dopo il trionfo in SuperG. È invece in doppia cifra Christof Innerhofer @15,00, a caccia di riscatto dopo la prova deludente sempre in SuperG. Alla pari con l'azzurro Romed Baumann @20,00 si piazza Johan Clarey.