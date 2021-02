Pronostici Sci Mondiali Cortina: Marta Bassino favorita assoluta per il gigante femminile. Attenzione anche Federica Brignone da podio

Marta Bassino, che ha già vinto una medaglia d'oro, sarà la donna da battere secondo le quote per il gigante femminile, davanti alla francese Tessa Worley. Occhio anche a Federica Brignone.

Sci Mondiali Cortina: Marta Bassino favorita per il gigante femminile

Una medaglia d'oro l'ha già portata a casa ieri, vincendo ex-aequo con l'austriaca Liensberger il gigante parallelo. Domani, Marta Bassino potrebbe diventare l'autentica stella dei Mondiali di Cortina d'Ampezzo, facendo il bis nello slalom gigante, prova che nella stagione corrente l'ha vista dominatrice assoluta, con quattro successi.

Per i trader di PlanetWin365 è propro Bassino la favorita assoluta @3,00, con un gap piuttosto marcato rispetto alle maggiori avversarie. La prima è la francese Tessa Worley @4,50, seguono la statunitense Mikaela Shiffrin @5,50 e la svizzera Lara Gut Behrami @6,50. Quinta forza, l'altra azzurra Federica Brignone, detentrice della Coppa del Mondo, data a @11,00.

Bassino davanti a tutte anche per quanto riguarda la caccia al podio. La cuneese, mai fuori dalle prime tre posizioni in questa stagione (se si esclude un'uscita) è proposta @1,34, mentre Worley è a @1,72. Buone chance di podio anche per la Brignone @3,00.