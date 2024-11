Giovedì andra in scena il terzo turno del primo girone delle Nitto ATP Finals 2024 di Tennis a Torino, dove si affronteranno Jannik Sinner contro Danil Medvedev per un posto in semifinale . Pronostico Sinner-Medvedev 15 novembre 2024.

Pronostico Sinner-Medvedev 15 novembre 2024: lo stato di forma dei tennisti

Terzo appuntamento del girone alle ATP Finals 2024 con Jannik Sinner-Daniil Medvedev che arrivano a questo match in un periodo di forma molto diverso.

Jannik Sinner è reduce da una grandissima stagione, dove è evidente che sia un problema batterlo, visto lo score stagionale. Jannik arriva a questo match con 2 vittorie senza aver concesso neanche un set.

Dall’altra parte troviamo Daniil Medvedev che dopo un finale di stagione molto complicato, arriva a questo match con una vittoria e una sconfitta. I due giocatori si sono affrontati 15 volte e al momento conduce Sinner 8-7.

Guida TV: dove vedere Sinner-Medvedev, Nitto ATP Finals del 15-11-24

La partita tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, valida per il Round Robin delle ATP Finals 2024, si terrà giovedì 14 novembre (non prima delle 20.30) e godrà della copertura televisiva di Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su RaiPlay, SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

Migliori quote Sinner-Medvedev

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questo match di Tennis valido per le ATP Finals. Le quote vedono favorito Sinner a quota 1.20 sui principali bookmakers come Goldbet e Lottomatica mentre troviamo Medvedev a quota 4.50 di quota massima su Sisal, Snai e NetBet.

Il Format del torneo ATP Finals 2024

Nel round robin i giocatori disputeranno tre match: i primi due classificati di ogni gruppo saranno promossi alle semifinali del 16 novembre, la finale invece è in programma domenica 17 alle 18. Tutte le partite del torneo si svolgeranno al meglio dei tre set.

Le nostre scommesse su Jannik Sinner-Daniil Medvedev

Ci aspettiamo una partita combattuta, dove entrambi i giocatori faranno di tutto per portare a casa il risultato. Decidiamo di prenderci l’over 21.5 game che troviamo a quota 1.75.

