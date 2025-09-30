Jannik Sinner supera De Minaur e raggiunge anche quest’anno la finale del ATP Pechino 2025 di Tennis, il China Open che vedrà l’epilogo contro lo statunitense Learnes Tien che dopo il ritiro di Musetti ha beneficiato anche del ritiro di Medvedev in semifinale. Pronostico Sinner-Tien 1 ottobre 2025.

Pronostico Sinner-Tien 1 ottobre 2025: lo stato di forma dei tennisti

Andiamo a vedere l’analisi del match tra Jannik Sinner-Learnes Tien, sfida valida per la finale del ATP 500 Pechino 2025, con statistiche, guida tv, quote e consigli per le scommesse di tennis.

Jannik Sinner raggiunge la finale del China Open, ATP 500 in programma a Pechino dove difende i punti conquistati lo scorso anno quando raggiunse (e perse) la finale contro Alcaraz. Sinner si presenta a questa partita dopo aver eliminato: Marin Cilic, Terence Atmane, Fabian Marozsan e per ultimo Alex De Minaur superato in semifinale in tre set, nonostante qualche problema di crampi per il numero 2 al mondo. L’altoatesino punta al terzo titolo stagionale e al secondo sul cemento dopo l’Australian Open, ricordando il trionfo del 2023 a Pechino contro Daniil Medvedev, primo successo in carriera sul russo.

Proprio Medvedev era protagonista nell’altra semifinale, persa per ritiro. Ne ha approfittato Learnes Tien che ha giocato un grande torneo in Cina, ma è stato anche molto aiutato dalla fortuna visto che ai quarti aveva vinto anche contro Musetti per ritiro, mentre al 2° turno aveva fatto fuori un altro azzurro, Cobolli, in 2 set, col risultato netto di 6-3, 6-2, a seguito di un primo turno complicato contro Cenrundolo superato al 3° (4-6 6-3 6-4).

Guida TV Tennis ATP Pechino: dove vedere Sinner-Tien?

La partita tra Sinner e Tien, valida per la finale del China Open di Pechino, è in programma mercoledì 1° ottobre non prima delle 8:00 di mattina (orario italiano). Si giocherà, ovviamente, sul campo centrale. Il match sarà visibile sui canali Sky e in streaming su Sky Go e NOW.

Le migliori quote per Sinner-Tien

Ecco la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per il testa a testa su questo match di tennis. Senza storia le quote che danno Sinner vincente @1.05 su Admiralbet mentre il successo di Tien sale fino @11 volte la posta su Starvegas.

Le nostre scommesse su Jannik Sinner-Learnes Tien

Jannik Sinner e Learner Tien non si sono mai incrociati in carriera. Quella di mercoledì sarà quindi una prima volta assoluta tra l’azzurro e lo statunitense. Andiamo sull’azzurro con handicap e consigliamo SINNER -5.5 @1.68 BWIN.

