E’ la settimana dei tornei a squadre del tennis con il femminile che in Cina gioca la Billie Jean King Cup 2026 con l’Italia a caccia del tris mentre nel maschile ci saranno Team Europe (dove ci sarà anche il nostro Fabio Cobolli) contro Team World a Londra per la Laver Cup 2026. Pronostici Billie Jean King Cup e Laver Cup.

Pronostici Billie Jean King Cup e Laver Cup: la settimana dei tornei di tennis a squadre

Dopo essersi qualificate alle Finals di Billie Jean King Cup 2026 contro il Giappone lo scorso aprile, le azzurre di Tathiana Garbin volano a Shenzhen, in Cina per inseguire il terzo titolo consecutivo nella competizione a squadre di tennis femminile dopo i trionfi del 2024 e 2025. L’Italia inizierà contro le padrone di casa della Cina giovedì 24 settembre alle 11 ora italiana. In caso di successo, la semifinale è in programma sabato 26, la finale domenica 27, sempre alle 11. Scopriamo insieme tutte le informazioni sulla spedizione azzurra.

Tutto pronto anche per la Laver Cup 2026, che si giocherà dal 25 al 27 settembre alla The O2 Arena di Londra: sarà la nona edizione della ormai nota competizione che mette di fronte Team Europe e Team World. Un’analisi dei precedenti tra i sei giocatori del Team Europe e i sei del Team World sorride agli europei, almeno sulla carta. Sommando tutti gli scontri diretti in singolare, la squadra composta da Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Flavio Cobolli, Rafael Jodar, Jakub Mensik e Casper Ruud vanta infatti un bilancio complessivo di 72 vittorie e 50 sconfitte contro Alex de Minaur, Taylor Fritz, Learner Tien, Brandon Nakashima, Alexander Bublik e Francisco Cerundolo. Un dato che assegna a Team Europe un leggero vantaggio alla vigilia della Laver Cup 2026.

Billie Jean King Cup: programma, guida tv e protagoniste

Le Finals della Billie Jean King Cup 2026 si terranno dal 22 al 27 settembre 2026 a Shenzhen, in Cina (cemento indoor). Le partite delle Billie Jean King Cup Finals 2026 sono trasmesse in Italia in diretta tv in chiaro su Supertennis e in streaming sulla piattaforma SuperTenniX.

Queste sono dunque le otto squadre qualificate alle Billie Jean King Cup Finals 2026, ordinate in base al ranking per nazioni.

Italia

Gran Bretagna

Spagna

Cechia

Ucraina

Kazakistan

Belgio

Repubblica Popolare di Cina

La Repubblica Popolare di Cina è qualificata alle Finals in quanto Paese ospitante.

Italia-Cina, le convocate

ITALIA

Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti, Tyra Caterina Grant e Sara Errani

CINA

Zheng Qinwen, Xiyu Wang, Shuai Zhang e le doppiste Guo e Jiang

PROGRAMMA BILLIE JEAN KING CUP

Martedì 22 settembre

Ore 11:00 | Rep.Ceca – Gran Bretagna (Quarto di finale 1)

Mercoledì 23 settembre

Ore 11:00 | Spagna – Kazakistan (Quarto di finale 2)

Giovedì 24 settembre

Ore 04:00 | Ucraina – Belgio (Quarto di finale 3)

Non prima delle 11:00 | Cina – ITALIA (Quarto di finale 4)

Laver Cup 2026: calendario completo, guida tv e giocatori in campo

La Laver Cup è una competizione a squadre che vede affrontarsi sei giocatori europei contro sei rappresentanti del resto del mondo. Le sfide si disputano nell’arco di tre giorni tra singolari e doppi. Il sistema di punteggio è progressivo: Venerdì: 1 punto per vittoria; Sabato: 2 punti per vittoria; Domenica: 3 punti per vittoria. Vince la squadra che raggiunge per prima quota 13 punti. In caso di parità sul 12-12 è previsto uno spareggio decisivo denominato “The Decider”.

La Laver Cup 2026 sarà trasmessa in diretta sui canali e sulle piattaforme del gruppo Warner Bros. Discovery. In Italia l’evento sarà disponibile in streaming su Discovery+, HBO Max

PROGRAMMA COMPLETO LAVER CUP 2026

Venerdì 25 settembre: tre singolari e un doppio

Sabato 26 settembre: tre singolari e un doppio

Domenica 27 settembre: un doppio e fino a tre singolari, a seconda dell’andamento della sfida.

I roster delle squadre

Team Europe

Alexander Zverev

Carlos Alcaraz

Casper Ruud

Flavio Cobolli

Jakub Mensik

Rafael Jodar

Riserva: Arthur Fery

Capitano: Yannick Noah

Team World

Taylor Fritz

Brandon Nakashima

Alex de Minaur

Alexander Bublik

Learner Tien

Francisco Cerundolo

Riserva: Ignacio Buse

Capitano: Andre Agassi

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