Scommesse Tennis: Madrid Open Virtual Pro, si scommette sui big come Nadal, Fognini, Tsitsipas che si sfidano alla Playstation

Il Coronavirus ha fermato il mondo dello sport, come il Tennis, e dopo MotoGP, Formula 1, Calcio, Basket NBA e tanti altri sport americani, anche i tennisti si danno appuntamento a distanza sulla Playstation per sfidarsi al Madrid Open Virtual Pro, e su Sisal ci si può anche scommettere!

Oggi parliamo di Pronostici Vincenti Tennis, ma in versione virtuale sulla Playstation visto che anche i big come Nadal e Fognini hanno deciso di sfidarsi da casa al Madrid Open Virtual Pro.

Su Sisal si punta sul Madrid Open Virtual Pro

Fino al 30 aprile si gioca il Madrid Open Virtual Pro, un evento di eSports virtuale con i grandi nomi del tennis mondiale che si sfidano alla Playstation da casa loro. Il parterre è di primo piano visto che si sfidano 16 top ATP e 16 top WTA divisi, in una prima fase, in gironi da quattro componenti ciascuno, su cui è possibile scommettere con Sisal.

In gioco anche un italiano, unico azzurro, Fabio Fognini perso all’esordio lo scontro con Stefanos Tsitsipas ma subito dopo si è rifatto vincendo il match con Frances Tiafoe e ora sfiderà Kei Nishikori da sfavorito @2.10 mentre il Giapponese si gioca @1.65. Il nome più importante è quello di Rafael Nadal che ha vinto all'esordio contro il canadese di 13 anni più giovane di lui, e che doveva essere più abituato ai videogiochi e alla Play, ovvero Denis Shapovalov. Rafa ora sfiderà Andy Murray col britannico sfavorito @2.25 mentre il marocchino si gioca @1.57.

Grande azione anche in campo femminile e il piatto forte sarà la sfida tra Svitolina e la Azarenka con l’ucraina avanti a 1.44 e la bielorussa a 2.60. In gioco anche Karolina Pliskova, numero 3 del mondo, che però a 2.10 è sfavorita nella sfida con la Suarez, a 1.65.

