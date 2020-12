Scommesse Tennis: si torna il 5 gennaio a Derlay Beach. Ufficiale anche l'Australian Open dal 8 febbraio. Le quote favoriscono Djokovic e Osaka

Torniamo a parlare di Pronostici Tennis visto che dopo giorni di attesa e anticipazioni, l'ATP ha comunicato il calendario ufficiale dei primi 2 mesi del 2021 e dal 8 febbraio cè il primo slam dell'anno: Australian Open. Vediamo il calendario dei primi mesi del 2021 di Tennis e anche le quote sul primo slam.

Analisi e pronostici vincenti tennis con quote di riferimento Snai e Sisal.

Australian Open 2021 dal 8 febbraio. Le quote sui favoriti

Gli Australian Open 2021 prenderanno il via il prossimo 8 febbraio, è finalmente ufficiale visto che è stato inserito nel nuovo calendario ATP per i primi mesi del 2021, completamente stravolto dalla pandemia (AO era inizialmente in programma a metà gennaio).

La notizia principale, legata sempre al primo slam della stagione, è la presenza delle qualificazioni che si giocheranno fuori dall’Australia: dal 10 al 13 gennaio a Doha, in Qatar (e non Dubai come inizialmente mormorato).

Ecco poi le altre novità: si partirà ufficialmente con la nuova stagione il prossimo 5 gennaio, con i tornei ATP 250 di Derlay Beach negli Stati Uniti e di Antalya in Turchia. Si riprenderà il 31 gennaio con i due ATP 250 di Melbourne 1 e Melbourne 2. Dall’8 al 21 febbraio infine ecco le due settimane di slam con l’Open di Australia. Cancellati i tornei ATP 250 di Auckland, New York e Pune.

Andiamo a vedere le quote sulla vittoria finale del Australian Open. Nel maschile è sempre Novak Djokovic a comandare le lavagne davanti a Dominic Thiem e Daniil Medvedev. Solo 4° Rafa Nadal per non parlare di Roger Federer ancora più indietro e con quota in doppia cifra. Matteo Berrettini primo degli azzurri con quota @75, anche peggio Fabio Fognini @300 volte la posta.

Nel femminile più incertezza con Naomi Osaka che è favorita, ma di poco su Ashleigh Barry e anche Serena Williams e Bianca Andreescu possono dire la loro. Italia sempre al palo nel femminile con Camila Giorgi @150 e Sara Errani @200.

Australian Open Maschile 2021

Djokovic, Novak 2,50

Thiem, Dominic 6,00

Medvedev, Daniil 6,00

Nadal, Rafael 7,50

Federer, Roger 12

Zverev, Alexander 15

Rublev, Andrey 20

Tsitsipas, Stefanos 20

Sinner, Jannik 25

Kyrgios, Nick 33

Shapovalov, Denis 50

Raonic, Milos 50

Wawrinka, Stan 75

Berrettini, Matteo 75

De Minaur, Alex 75

Khachanov, Karen 75

Murray, Andy 100

Cilic, Marin 100

Schwartzman, Diego 100

Anderson, Kevin 150

Bautista-agut, Rober 150

Carreno-busta, Pablo 150

Auger Aliassime, Fel 150

Coric, Borna 200

Dimitrov, Grigor 200

Monfils, Gael 200

Fritz, Taylor 200

Goffin, David 200

Tsonga, Jo-wilfried 250

Fognini, Fabio 300

Isner, John 300

Tiafoe, Frances 500

Sandgren, Tennys 500

Paire, Benoit 500

Kecmanovic, Miomir 500

Garin, Cristian 500

Opelka, Reilly 500

Krajinovic, Filip 500

Evans, Daniel 500

Struff, Jan-lennard 500

Altro 12

Australian Open Femminile 2021

Osaka, Naomi 7,50

Barty, Ashleigh 8,50

Williams, Serena 10

Andreescu, Bianca Va 10

Azarenka, Victoria 12

Halep, Simona 12

Swiatek, Iga 12

Sabalenka, Aryna 15

Pliskova, Karolina 18

Kvitova, Petra 20

Muguruza, Garbine 20

Kenin, Sofia 20

Brady, Jennifer 25

Gauff, Cori 25

Rybakina, Elena 33

Mertens, Elise 33

Vondrousova, Marketa 33

Svitolina, Elina 33

Ostapenko, Jelena 50

Martic, Petra 50

Keys, Madison 50

Yastremska, Dayana 50

Stephens, Sloane 50

Anisimova, Amanda 50

Sakkari, Maria 50

Bencic, Belinda 50

Muchova, Karolina 75

Alexandrova, Ekateri 75

Collins, Danielle 75

Kontaveit, Anett 75

Kerber, Angelique 75

Jabeur, Ons 75

Ferro, Fiona 75

Putintseva, Yulia 75

Konta, Johanna 75

Kostyuk, Marta 100

Kasatkina, Daria 100

Vekic, Donna 100

Garcia, Caroline 100

Sevastova, Anastasij 100

Rogers, Shelby 100

Riske, Alison 150

Bouchard, Eugenie 150

Bellis, C.c. 150

Mladenovic, Kristina 150

Giorgi, Camila 150

Blinkova, Anna 150

Pavlyuchenkova, Anas 150

Kudermetova, Veronik 150

Hercog, Polona 150

Bouzkova, Marie 150

Podoroska, Nadia 150

Errani, Sara 200

Altro 15

