Scommesse Tennis: Il ritorno del Re, Roger Federer in quota @3.50 per il successo a Doha

La notizia della settimana di Tennis è il ritorno in campo dopo oltre un anno di stop di Roger Federer che ha saltato anche lo slam australiano ma ha scelto Doha per il ritorno in campo.

Analisi e pronostici vincenti tennis con quote di riferimento Snai e Sisal.

Tennis ATP/WTA, Roger Federer torna in campo dopo più di un anno

Roger Federer si rivede dopo oltre un anno con l'obiettivo di mettere in bacheca l'ennesimo trofeo della carriera, il numero 104 a livello Atp. Lo svizzero scende in campo a Doha dall'8 marzo e i betting analyst di Snai gli danno fiducia: la sua vittoria nel torneo, infatti, è offerta @3,50.

Federer non ha ancora esordito nel 2021, avendo saltato tutta la trasferta australiana, compreso il primo Slam stagionale per i noti problemi fisici. All'età di 39 anni non vuole però smettere di stupire, nonostante le sue condizioni siano ancora un'incognita: l'ultimo torneo giocato da Roger furono gli Australian Open 2020, dove si spinse fino alla semifinale, fermato solamente da Novak Djokovic.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

Collegati nei prossimi giorni per altre curiosità, quote calde, statistiche e consigli per le scommesse sul tennis.

Segui DARIUS nel suo canale TELEGRAM ma continuate a seguire anche questo articolo per la selezione delle migliori giocate free pick del nostro tipster di riferimento nel Tennis.

Seguici ogni giorno anche su YOUTUBE con il nostro BetItaliaWeb Daily Show per gli amanti di scommesse sportive, su TUTTI gli sport.