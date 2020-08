Pronostici Tennis ATP: si torna a fare sul serio al Masters 1000 di Cincinnati dal 22 al 28 agosto 2020. Djokovic favorito senza Federer e Nadal

Il grande tennis sta tornando e dal 22 al 28 agosto 2020, dai campi di di Flushing Meadows (dove poi si giocheranno gli US Open) si gioca il Masters 1000 di Cincinnati. Vediamo i favoriti.

Analisi e pronostici vincenti tennis. Parliamo del Masters 1000 di Cincinnati il primo grande torneo che fa riprendere il torneo post-Covid.

Analisi e favoriti Masters 1000 di Cincinnati

Dopo una lunga attesa è finalmente tornato il momento di assistere ad un grande torneo di Tennis, un Master 1000, quello di Cincinnati (anche se si giocherà a Flushing Meadows) al via dal 22 agosto 2020. Il grande punto interrogativo è rappresentato dalle condizioni fisiche. Come torneranno i giocatori dopo la lunga sosta forzata del Covid?

In quella sosta è stato molto criticato Novak Djokovic, prima per le sue posizioni sui vaccini, e poi per la sconsiderata organizzazione del Adria Tour. Il numero 1 del mondo è però l'uomo da battere alla ripresa e il favorito per conquistare questo torneo, ma attenzione ad un Dominic Thiem apparso in grande forma.

Ci sarà anche il russo Daniil Medvedev, salito al numero 5 del ranking mondiale, e detentore del titolo di Cincinnati conquistato lo scorso anno grazie alla finale vinta su David Goffin che sarà in campo anche in questo 2020 per dare battaglia.

Tra i possibili outsider segnaliamo il nostro Matteo Berrettini che è stato uno tra i più attivi e migliori giocatori nei tornei di esibizioni delle scorse settimane. Sono da segnalare anche Stefanos Tsitsipas e Alexander Zverev tra i possibili vincitori, mentre non ci saranno Roger Federer, che sta recuperando da un’operazione e Rafael Nadal che ha preferito rinunciare alla serie di tornei statunitensi.

