Scommesse Tennis ATP: Masters 1000 di Parigi-Bercy, senza Djokovic è Rafa Nadal il grande favorito

Inizia il cammino delle ultime 2 settimane prima delle Atp Finals, e dal 2 novembre si gioca un torneo molto importante, il Master 1000 Parigi-Bercy 2020 dove non ci sarà Novak Djokovic.

Master 1000 Parigi-Bercy 2020, non c'è Djokovic. Nadal domina le lavagne

Novak Djokovic, vincitore dell'edizione 2019 dei Masters di Parigi sarà out quest'anno. In queste condizioni i principali bookmaker danno come favorito assoluto per la vittoria finale lo spagnolo Rafael Nadal, fresco vincitore del 13° Roland Garros della carriera con cui ha eguagliato il record dei 20 titoli conquistati da Federer negli Slam. Lo spagnolo dovrà guardarsi principalmente da Medvedev e Rublev che nel weekend a Vienna ha vinto un altro titolo confermandosi il giocatore più costante del 2020. Battuto il nostro Lorenzo Sonego che in semifinale si era tolto lo sfizio di battere Djoker.

Occhio alle possibili sorprese, tra tutte l'austriaco Dominic Thiem che la settimana scorsa ha vinto l'Erste Bank Open di Vienna. Il greco Stefanos Tsitsipas è altro bel giocatore in grado di arrivare in fondo a un torneo di questo tipo e ha già fatto vedere grandi cose sulle superfici veloci. Il nostro Matteo Berrettini si gioca @17.00 volte la posta. Ecco le quote dei principali favoriti:

Nadal - 2.80

Medvedev - 7.00

Rublev - 8.00

Tsitsipas - 8.00

Zverev A. - 11.00

Raonic - 15.00

Berrettini - 17.00

Schwartzman - 26.00

