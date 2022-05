Pronostici Tennis Masters 1000 Madrid 2022, andiamo a vedere tutto quello che c’è da sapere sul torneo più importante che apre il mese di maggio di ATP e WTA.

Pronostici Tennis Masters 1000 Madrid 2022: i protagonisti e la storia del torneo

Prende il via il torneo maschile del Masters 1000 di Madrid, il secondo della stagione su terra battuta dopo Monte Carlo. Si tratta di un tabellone da 56 giocatori.

Nel 2021 ha vinto il tedesco Alexander Zverev (2° successo dopo quello del 2018) ai danni di Matteo Berrettini. Il re del torneo è senza dubbio lo spagnolo Rafa Nadal, che si è imposto ben 5 volte, contro le 3 di Roger Federer e di Novak Djokovic, col serbo che esordirà al secondo turno contro il vincente tra la wild card Carlos Gimeno Valero e Gael Monfils.

Il secondo favorito del seeding è inevitabilmente Zverev, campione uscente e che farà il suo debutto anch’egli ai sedicesimi di finale contro il vincente tra Marin Cilic e Albert Ramos-Vinolas. Attenzione ovviamente anche al recordman Nadal, che al primo turno se la vedrà contro un bye, mentre al secondo se la vedrà con il vincente della sfida tra Alexander Bublik e Miomir Kecmanovic.

Non mancheranno comunque sfide importanti al debutto, come quella tra la wild card Andy Murray e Dominic Thiem, con il vincente che al 2° turno affronterà eventualmente Denis Shapovalov (affronta un qualificato al 1° turno).

Pronostici Tennis Masters 1000 Madrid 2022: gli italiani

Sono tre gli italiani impegnati nel tabellone maschile del Masters 1000 di Madrid, anche se domani potrebbero diventare quattro. Jannik Sinner, testa di serie n° 10, se la vedrà con lo statunitense Tommy Paul, numero 34 del ranking e mai affrontato prima dall’altoatesino.

Fabio Fognini, invece, incontrerà Nikoloz Basilashvili contro il quale è stato costretto a dare forfait a Indian Wells (1-1 lo score dei precedenti). Lorenzo Sonego, invece, affronterà il britannico Jack Draper, con il quale non ha precedenti, ma che è stato battuto da Zeppieri al Challenger di Roma Garden.

Ad un passo dal tabellone principale anche Lorenzo Musetti, che ieri ha battuto il giapponese Yoshihito Nishioka, n° 86 della classifica mondiale, con il punteggio di 7-5, 6-3. Oggi il turno decisivo di qualificazione nel quale dovrà affrontare la wild card di casa Alejandro Moro Canas (n. 440 Atp), che ha eliminato a sorpresa Francisco Cerundolo. Anche in questo caso, non ci sono precedenti tra i due tennisti.

Il primo turno degli italiani

Fognini vs N. Basilashvili

Sonego vs J. Draper

J. Sinner vs T. Paul

Pronostici Tennis Masters 1000 Madrid 2022: i possibili ottavi di finale

[1] N. Djokovic vs [15] D. Shapovalov

[12] H. Hurkacz vs [5] C. Ruud

[3] R. Nadal vs [16] P. Carreno Busta

[9] C. Norrie vs [7] C. Alcaraz

[6] A. Rublev vs [11] T. Fritz

[13] D. Schwartzman vs [4] S. Tsitsipas

[8] F. Auger-Aliassime vs [10] J. Sinner

[15] R. Opelka vs [2] A. Zverev

WTA: il torneo femminile di Madrid

Nel torneo femminile, tornano a casa subito sia Camila Giorgi sia Jasmine Paolini. La prima ha perso in tre set (7-5 ,2-6, 7-5) contro l’americana Jessica Pegula; la 26enne di Castelnuovo di Garfagnana, invece, ha ceduto in due set (7-6 (8), 6-1) in un’ora e 22 minuti di gioco contro la tunisina Ons Jabeur, n° 10 del ranking ed 8 del seeding.

Avanti Naomi Osaka, che sfrutta la wild card battendo la russa Anastasia Potapova e ora se la vedrà con la spagnola Sorribes Tormo. Straordinari per Maria Sakkari, che batte 6-7(8), 6-3, 6-4 l’americana Madison Keys e ora dovrà affrontare la ceca Kasatkina. Proseguono nel torneo anche Azarenka, Bencic e Halep.

Mutua Madrid Open: il calendario

Domenica 1: primo turno

Lunedì 2: primo e secondo turno

Martedì 3: primo e secondo turno

Mercoledì 4: secondo turno

Giovedì 5: ottavi di finale

Venerdì 6: quarti

Sabato 7: semifinali

Domenica 8: finale

