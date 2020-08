Pronostici Tennis: si torna in campo col WTA Palermo 2020 e tornano le pick di Darius. Petra Martic favorita per la vittoria finale

31° edizione del torneo WTA di Palermo mai come quest'anno importante visto che si tratta del primo torneo WTA ufficiale post lockdown. Andiamo a vedere le azzurre impegnate, le quote antepost per la vittoria finale e i consigli delle scommesse di Darius.

Analisi e pronostici vincenti tennis. Parliamo del WTA Palermo 2020 con quote di riferimento prese da Snai.

Torna il grande tennis che riparte col WTA da Palermo

Tennis is back, anche se si continua a parlare di critiche (anche alla stessa organizzazione del torneo siciliano come quelle arrivate da Richard Gasquet), di diversi tornei in dubbio o cancellati, anche molto importanti come Madrid, o le defezioni allo US Open (Ostapenko tra le donne e Kyrgios tra gli uomini hanno già detto che non ci saranno). Intanto però godiamoci il WTA Palermo 2020 anche se c'è già stata una prima positiva al Coronavirus (Viktoriya Tomova).

La prima edizione dell’evento si tiene nel 1988, un torneo che Sara Errani ha vinto 2 volte ma tra le azzurre hanno festeggiato in casa (una volta a testa) anche Pennetta e Vinci. Qui la più vincente è la Medina Garrigues con 5 successi in Sicilia.

Ecco le quote antepost Snai per la vittoria finale dove è Petra Martic a staccare tutte. Le avversarie più accreditate sono Marketa Vondrousova e Dayana Yastremska di poco avanti a Elise Mertens mentre con Donna Vekic si sale in doppia cifra. Truppa di azzurre ben nutrita con Camila Giorgi, Jasmine Paolini, Sara Errani ed Elisabetta Cocciaretto che però sono molto più indietro.

Martic, Petra 5,50

Vondrousova, Marketa 7,00

Yastremska, Dayana 7,00

Mertens, Elise 8,00

Vekic, Donna 10

Alexandrova, Ekateri 10

Kontaveit, Anett 12

Zidansek, Tamara 25

Siegemund, Laura 25

Ferro, Fiona 25

Pliskova, Kristyna 25

Errani, Sara 25

Peterson, Rebecca 33

Paolini, Jasmine 33

Van Uytvanck, Alison 33

Giorgi, Camila 33

Tig, Patricia Maria 40

Flipkens, Kirsten 50

Cocciaretto, Elisabe 75

Altro 10

Ovviamente torna il Tennis e torna al lavoro anche il nostro Darius che ha subito centrato 2 consigli su 3 al lunedì col day 1 e anche per martedì ci da un consiglio. Parliamo di un tipster professionista da 0 anni e con numeri in attivo dopo oltre 11 mila pick (vedi qui il suo storico), e che ha nel tennis il suo sport preferito. Entra nel canale Free di Tipster Darius su Telegram e se vuoi di più contattaci per entrare nel VIP con una piccolissima spesa, ricevendo in cambio tutte le giocate quotidiane di Darius, analizzate e spiegate nel dettaglio.

RISULTATI PICK WTA PALERMO DAY 1 by TIPSTER DARIUS

📌Errani - Cirstea Over 19,5 Games @1.71✅

📌Paolini - Kasatkina 1 (Handicap +1,5 Sets) @1.61✅

📌Kr.Pliskova - Sakkari 2 @1.41❌

Per festeggiare il ritorno del Tennis il nostro Darius ha deciso di regalare una free pick per tutti, eccola:

🎾In Doppia @1.90 (stake 3/10)

📌Martic - Van Uytvanck 1

📌Flipkens - Samsonova 2

📝Nonostante le sorprese siano dietro l'angolo in questo primo torneo ufficiale WTA dopo il lockdown (vedi ieri notte il ko di Sakkari), difficile sinceramente oggi andare contro queste due favorite, la testa di serie numero uno del torneo siciliano la croata Petra Martic reduce da un 2019 su terra a dir poco positivo (quarti al Roland Garros e Madrid, semifinale a Charleston e titolo a Istanbul) e la qualificata russa Ludmilla Samsonova che l'anno scorso qui a Palermo arrivò addirittura in semifinale. Le due belghe Van Uytvanck e Flipkens non mi ispirano molta fiducia in questo primo torneo dopo la lunga pausa e di certo la terra rossa non è la superficie dove riescono ad esprimere il loro miglior tennis. Inizio match ore 17:30 circa.