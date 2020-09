Scommesse Tennis: si gioca a Roma per gli Internazionali d'Italia 2020. Vediamo programma, quote antepost, favoriti e free pick

Dopo il primo Slam post-Covid di New York il grande tennis si passa a Roma per gli Internazionali d’Italia. Torna Rafael Nadal (assente agli US Open). Nel femminile mancano Serena Williams e Naomi Osaka.

Analisi e pronostici vincenti tennis con gli Internazionali d'Italia 2020 a Roma con quote di riferimento Snai e Sisal.

Analisi e Favoriti Roma - Internazionali d'Italia 2020

Dal 14 al 21 settembre sulla terra rossa di Roma si giocano gli Internazionali d'Italia 2020 dove saranno presenti 15 dei top20 tra cui Djokovic, Tsitsipas, Monfils e i nostri Matteo Berrettini e Fabio Fognini. Assenti Medvedev e Bautista Agut per motivi personali, Thiem e Zverev perché impegnati nella finale dello US Open appena concluso a NY

Il grande favorito, come di consueto sulla terra rossa, è Rafa Nadal che però si porta dietro tanti dubbi dopo uno stop di oltre sei mesi (lo spagnolo non gioca un match ufficiale dal torneo di Acapulco, vinto in finale lo scorso 1° marzo contro Fritz). Il marocchino ha infatti saltato l’accoppiata newyorchese Masters di Cincinnati-US Open per concentrarsi sulla preparazione per i tornei su terra battuta, in particolare Roma, Madrid (poi cancellato) e Roland Garros.

Il grande avversario sarà Novak Djokovic che qui vanta 4 titoli (2008, 2011, 2014 e 2015) e cinque finali perse, l’ultima l’anno scorso e cercherà di rifarsi dopo la follia della qualifica a New York. Torna in campo anche Stan Wawrinka, finalista nel 2008 e specialista sulla terra rossa.

E gli italiani? Nel torneo di casa saranno in tutto otto. Matteo Berrettini partirà come quarta testa di serie seguito da Fabio Fognini con il settimo seed, da Sonego, dalle quattro wild card tricolori, ovvero Jannik Sinner, Gianluca Mager, Salvatore Caruso e Stefano Travaglia, e dal vincente del derby azzurro tra Lorenzo Musetti e Giulio Zeppieri. Marco Cecchinato sfiderà lo slovacco Kovalik. Sono passati orma 44 anni, dall'ultimo trionfo azzurro di Adriano Panatta nel 1976.

I primi turni degli italiani

[4] M. Berrettini – bye

[7] F. Fognini – bye

L. Sonego vs N. Basilashvili

[WC] J. Sinner vs B. Paire

[WC] S. Caruso vs qualificato

[WC] G. Mager vs G. Dimitrov

[WC] S. Travaglia vs T. Fritz

Al WTA romano ci saranno 6 delle prime 10 atlete del ranking mondiale a parte Ashleigh Barty che ha dato forfait la scorsa settimana, la fresca vincitrice degli US Open, Naomi Osaka, Serena Williams, fermata da un risentimento al tendine d’Achille e Bianca Andreescu. Presenti invece Simona Halep, Viktoryja Azarenka, Sofia Kenin ed Elina Svitolina.

La numero uno azzurra Camila Giorgi (73) è stata sorteggiata al primo turno contro l’ucraina Dayana Yastremska (25). La 20enne di Odessa è avanti 2-1 nei precedenti, ma Camila ha vinto proprio l’ultimo nei quarti a Palermo. Ostacolo “tosto” anche per Jasmine Paolini (97): la 24enne di Castelnuovo di Garfagnana troverà la lettone Anastasija Sevstova (45). Infine Elisabetta Cocciaretto (144) attende una giocatrice proveniente dalle qualificazioni.

I primi turni delle italiane

[WC] C. Giorgi vs D. Yastremska

[WC] J. Paolini vs A. Sevastova

[WC] E. Cocciaretto vs qualificata

