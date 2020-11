Scommesse Tennis: a Sofia primo titolo ATP per Jannik Sinner. Quota @4.50 per l'entrata nella top-10 mondiale dell'altoatesino entro la fine del 2021

Ha iniziato l'anno al 78° posto, oggi è il numero 37 del ranking Atp. L'ascesa fenomenale di Jannik Sinner entusiasma i bookmaker, che dopo il trionfo a Sofia di sabato scorso puntano su un 2021 ancora più esplosivo.

Analisi e pronostici vincenti tennis con quote di riferimento Snai e Sisal.





Sinner in top-10 mondiale entro fine 2021, le quote antepost

La "bomba" arriva da Sisal, dove l'entrata in top 10 del tennista altoatesino Jannik Sinner entro la fine del prossimo anno è dato @4,50, una quota piuttosto bassa vista la portata dell'obiettivo. Il range favorito è invece quello tra le posizioni 11-20: in questo caso l'offerta è @1,65, poi si risale @3,50 per l'intervallo 21-50.

Capitolo tornei: dopo il primo World Tour 250 series, l'occhio dei betting analyst va su calibri ben più importanti e in tabellone si apre anche la caccia a uno Slam, un traguardo di assoluto prestigio per un tennista non ancora 20enne che pagherebbe @9 volte la posta.

Segui DARIUS nel suo canale TELEGRAM ma continuate a seguire anche questo articolo per la selezione delle migliori giocate free pick del nostro tipster di riferimento nel Tennis.

Seguici ogni giorno anche su YOUTUBE con il nostro BetItaliaWeb Daily Show per gli amanti di scommesse sportive, su TUTTI gli sport.