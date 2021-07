Pronostici Tennis: programma, quote e scommesse sui tornei della settimana dal 19 al 25 luglio 2021. Si gioca anche a Palermo col torneo WTA

Nella settimana che segna l’inizio delle Olimpiadi di Tokyo, con l’inaugurazione che si terrà venerdì 23 luglio, la stagione del tennis mondiale prosegue con i tornei del circuito ATP ma sono in campo anche le donne del WTA. Vediamo i tornei che ci attendono questa settimana.

Analisi e pronostici vincenti tennis

Tennis maschile, il programma ATP della settimana

I tornei del circuito ATP 2021 proseguiranno questa settimana con gli ATP250 di Los Cabos (Messico), di Umag (Croazia) e Gstaad (Svizzera). Nonostante l’assenza della maggior parte dei campioni più celebrati, quasi tutti concentrati sull’imminente Olimpiade di Tokyo, le manifestazioni si prospettano molto interessanti, soprattutto rispetto a quelle degli ultimi sette giorni.

Il Mifel Open, dove non ci sarà nessun atleta italiano, vedrà la partecipazione di alcuni dei tennisti che si trovano tra i primi cinquanta nella classifica mondiale del circuito maschile. La competizione, che si giocherà sul cemento, vedrà in tal senso ai nastri di partenza l’americano John Isner, numero 34 nella classifica ATP, il britannico Cameron Norrie (32°) e il finalista del 2019, lo statunitense Taylor Fritz (40°), desideroso di rifarsi dopo la sconfitta con l’argentino Diego Schwartzman. Atteso il rientro del canadese Milos Raonic, numero 22 nel ranking, dopo quattro mesi di assenza per infortunio.

Atp - Los Cabos 2021

Norrie, Cameron 5,00

Isner, John 5,00

Fritz, Taylor 6,50

Nakashima, Brandon 10

Thompson, Jordan 12

Mcdonald, Mackenzie 12

Querrey, Sam 15

Johnson, Steve 15

Kokkinakis, Thanasi 15

Kudla, Denis 20

Gojowczyk, Peter 25

Seppi, Andreas 25

Jung, Jason 33

Ymer, Elias 33

Bolt, Alex 33

Ofner, Sebastian 33

Rodionov, Jurij 33

Karlovic, Ivo 40

Wolf, Jeffrey John 50

Marchenko, Illya 50

Uchiyama, Yasutaka 50

Donskoy, Evgeny 65

Gomez, Emilio 66

Lopez Villasenor, Ge 200

Altro 10

La settimana della “clay season” in Europa continua invece con il Croatia Open 2021 a Umag che vedrà la partecipazione del veterano Richard Gasquet (54°), dell’asso spagnolo Albert Ramos-Vinolas (41°), del serbo Filip Krajinovic (44°) e del campione in carica Dusan Lajovic (43°). Sulla carta sono proprio questi ultimi due i principali candidati alla vittoria finale, anche se lo spagnolo Ramos-Vinolas può costituire la variabile impazzita, nonostante il poco brillante ex German Open.

Molto più incerto l’ATP di Gstaad, in Svizzera, che schiererà da subito un poker d’assi pronto a darsi battaglia, da Denis Shapovalov, che guida tra l’altro il seeding, allo spagnolo Roberto Bautista Agut, semifinalista a Wimbledon 2019, passando per il norvegese Casper Ruud fino al cileno Cristian Garìn. Ad accompagnarli, lo spagnolo Feliciano López e lo svedese Mikael Ymer. L’Italia non sarà rappresentata da nessuno nel tabellone principale, dopo l’eliminazione nelle partite di qualificazione di Andrea Pellegrino e Roberto Marcora col tedesco Oscar Otte, e di Andrea Vavassori con il polacco Kacper Żuk.

Tennis femminile, il programma WTA della settimana

Per quanto riguarda le donne, la stagione tennistica va avanti con i WTA 250 di Gdynia (Polonia) e di Palermo (Italia).

Per la prima edizione del Poland Open 2021 si giocherà un torneo carico di aspettative, non solo per la presenza dell’emergente Anhelina Kalinina, numero 95 al mondo nella classifica WTA ma in forte ascesa, ma anche per quella di diverse tenniste molto abili sul veloce. L’entry list è infatti di buona fattura, nonostante la cancellazione all’ultimo minuto della testa di serie numero 1 dell’evento, Yulia Putintseva, neo vincitrice dell’Hungarian Ladies Open e della la vice-campionessa di Praga Tereza Martincová. Sulla terra rossa dell’Arka Tennis Club di Gdynia saranno infatti impegnate anche Tamara Zidanšek (N°50), Irina-Camelia Begu (71), Anna Blinkova (82) e Aliaksandra Sasnovich (86), tutte pronte a darsi battaglia fino all’ultimo punto. Federica Di Sarra sarà l’unica italiana presente all’evento, dopo essersi guadagnata la qualificazione al tabellone principale, dove incontrerà la romena Irina Bara (119°).

In Sicilia, per il 32° Palermo Ladies Open, al Country Time Club è invece atteso un parterre des reines di tutto rispetto, formato da Danielle Collins (48ª), Jil Teichmann (53ª), Liudmila Samsonova (63ª), Shuai Zhang (60ª), Astra Sharma (127ª) e Katarina Zavatska (144ª). E questo nonostante le romene Sorana Cirstea (numero 37 del ranking) e Patricia Tig (65ª), la statunitense Bernarda Pera (74ª), l’olandese Arantxa Rus (85ª), e le azzurre Martina Trevisan ed Elisabetta Cocciaretto abbiano dovuto dare forfait per l’inizio del torneo a causa di problemi fisici. Mancherà anche Sara Errani (n° 105), ma in questo caso per partecipare alle Olimpiadi di Tokyo. Tre, comunque, le azzurre al main draw: Lucia Bronzetti, che sfiderà la bulgara Viktorija Tomova (109), mentre Giulia Gatto-Monticone e Lucrezia Stefanini se la vedranno con le tenniste australiane Maddison Inglis (138) e Astra Sharma (121).

Wta Palermo 2021

Collins, Danielle 6,50

Samsonova, Liudmila 7,50

Sharma, Astra 10

Teichmann, Jil 12

Zavatska, Katarina 15

Dulgheru, Alexandra 15

Vikhlyantseva, Natal 15

Danilovic, Olga 15

Dodin, Oceane 15

Ruse, Elena-gabriela 18

Bucsa, Cristina 20

Rakhimova, Kamilla 20

Bronzetti, Lucia 20

Zhang, Shuai 20

Cristian, Jaqueline 25

Arruabarrena, Lara 25

Min, Grace 25

Di Lorenzo, Francesc 33

Grabher, Julia 33

Tomova, Viktoriya 33

Diatchenko, Vitalia 50

Gatto-monticone, Giu 50

Inglis, Maddison 50

Kung, Leonie 50

Stefanini, Lucrezia 66

Zheng, Qinwen 75

Brancaccio, Nuria 75

Savinykh, Valeria 100

Minella, Mandy 100

Gerlach, Katharina 100

Bassols Ribera, Mari 100

Cabrera, Lizette 150

