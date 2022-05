Pronostici Tennis Internazionali di Roma 2022, questa settimana appuntamento imperdibile per gli appassionati di tennis. Sulla terra rossa di Roma si giocano gli Internazionali d’Italia con Djokovic favorito su Nadal ma noi speriamo con Sinner. Vediamo il programma completo, le quote, i favoriti e i consigli per le scommesse sul ATP ma anche sul torneo femminile WTA dove c’è Pga Swiatek a dominare le lavagne.

Pronostici Tennis Internazionali di Roma 2022: il torneo maschile

Il tennis che conta scende in campo sulla terra rossa di Roma, dove questa settimana i riflettori sono puntati sugli Internazionali BNL d’Italia. Con il forfait di Alcaraz, fresco vincitore a Madrid, il favorito per il successo nella capitale è Novak Djokovic: i betting analyst di Stanleybet.it vedono il successo del serbo, ancora a secco di titoli nel 2022, in quota @3,20, di poco avanti su Rafael Nadal proposto @3,35.

I due big sono inseguiti a distanza da Stefanos Tsitsipas, per cui il successo finale al Foro Italico vale @5,50 la posta. Alexander Zverev, finalista ieri a Madrid, vede invece la vittoria @10. Jannik Sinner è il primo degli italiani, con il titolo che paga @25 volte la posta, mentre appaiono fuori dai giochi gli altri azzurri, con Lorenzo Sonego offerto @100 e Fabio Fognini @150.

Per Sinner si prospetta un esordio piuttosto agevole contro lo spagnolo Pedro Martinez: su Sisal la vittoria dell’altoatesino si gioca @1,22, mentre è alta la quota dell’iberico, fissata @4. Nella serata odierna scende invece in campo Fognini, che vede @1,57 il successo su Dominic Thiem, per cui invece la vittoria si gioca @2,40. Quote in equilibrio per Lorenzo Sonego, in campo oggi con Denis Shapovalov: per entrambi il passaggio al turno successivo è visto @1,90.

Pronostici Tennis Internazionali di Roma 2022: il torneo femminile

Nel tabellone femminile la grande favorita è la polacca Iga Swiatek, attuale numero uno del ranking Wta: per lei il titolo val @2,50 la posta su Snai, mentre sono distanti Simona Halep, Paula Badosa e Ons Jabeur, proposte per il successo @10. Poche speranze per l’Italia: il titolo a Camila Giorgi paga ben @100 volte la posta.

Lucia Bronzetti esordirà contro la colombiana Camila Osorio, mentre Elisabetta Cocciaretto affronterà la svizzera Belinda Bencic. Martina Trevisan troverà la cinese Zhang Shuai. Nella parte bassa del tabellone, Camila Giorgi affronterà subito l’ex compagna di Matteo Berrettini, Ajla Tomljanovic, mentre Jasmine Paolini avrà come primo ostacolo l’elvetica Jil Teichmann.

Tutte le quote sul torneo in terra rossa a Roma

ATP Roma

Djokovic, Novak 3,00

Nadal, Rafael 3,25

Tsitsipas, Stefanos 4,00

Zverev, Alexander 9,00

Ruud, Casper 20

Sinner, Jannik 20

Rublev, Andrey 20

Hurkacz, Hubert 40

Auger-aliassime, Fel 40

Schwartzman, Diego 40

Korda, Sebastian 50

Opelka, Reilly 50

Goffin, David 50

Thiem, Dominic 50

Garin, Cristian 50

Kecmanovic, Miomir 50

Carreno Busta, Pablo 66

Shapovalov, Denis 66

Dimitrov, Grigor 75

Bautista Agut, Rober 75

Karatsev, Aslan 75

Cilic, Marin 75

Davidovich Fokina, A 75

Khachanov, Karen 100

Wawrinka, Stan 100

Norrie, Cameron 100

Sonego, Lorenzo 100

Krajinovic, Filip 100

Van De Zandschulp, B 100

Fognini, Fabio 150

Coric, Borna 150

Evans, Daniel 150

Basilashvili, Nikolo 150

Martinez, Pedro 150

De Minaur, Alex 150

Ramos-vinolas, Alber 150

Isner, John 150

Paul, Tommy 250

Delbonis, Federico 250

Ivashka, Ilya 250

Bublik, Alexander 250

Brooksby, Jenson 250

Nardi, Luca 500

Cobolli, Flavio 500

Altro 33

Wta Roma

Swiatek, Iga 2,50

Halep, Simona 10

Badosa, Paula 10

Jabeur, Ons 10

Sakkari, Maria 12

Muguruza, Garbine 15

Sabalenka, Aryna 15

Rybakina, Elena 20

Kontaveit, Anett 25

Andreescu, Bianca Va 25

Osaka, Naomi 33

Gauff, Cori 33

Pliskova, Karolina 33

Anisimova, Amanda 33

Bencic, Belinda 40

Pegula, Jessica 40

Raducanu, Emma 40

Kudermetova, Veronik 40

Collins, Danielle 50

Ostapenko, Jelena 50

Keys, Madison 50

Azarenka, Victoria 50

Kasatkina, Daria 66

Fernandez, Leylah An 66

Kalinina, Anhelina 66

Muchova, Karolina 66

Alexandrova, Ekateri 66

Teichmann, Jil 75

Tauson, Clara 75

Stephens, Sloane 100

Sorribes Tormo, Sara 100

Giorgi, Camila 100

Pavlyuchenkova, Anas 100

Kerber, Angelique 100

Samsonova, Liudmila 100

Tomljanovic, Ajla 150

Paolini, Jasmine 150

Zidansek, Tamara 150

Rogers, Shelby 150

Riske, Alison 150

Cirstea, Sorana 150

Trevisan, Martina 150

Cocciaretto, Elisabe 200

Zhang, Shuai 250

Golubic, Viktorija 250

Cornet, Alize 250

Osorio Serrano, Mari 250

Bronzetti, Lucia 250

Altro 25

